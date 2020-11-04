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台南情侶雙亡爆詭殺疑雲！男上午跳水輕生不成　最後絕命影像曝

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記者林悅／台南報導

台南仁德情侶命案，吳姓男子11月1日上午疑曾騎女友機車前往四草大橋跳水後，自行游上岸，惟傍晚卻被人發現與女友在租處燒炭身亡，因女友頸部有出血性勒痕，檢警懷疑有加工自殺之嫌，或先勒斃女友再畏罪尋短之可能，惟需待死者解剖相驗報告出來，查明2人死亡時間是否相近等，以進一步釐清確認真正死因。

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解， 11月1日清晨7時多，有1名男子曾前往台南市安南區四草大橋上跳水，因有民眾發現向119消防局報案，消防局出動大批消防人車及救生艇前往搜救，但一直未有發現，在1個多小時，消防人員在海灘發現有人從海走上岸的足跡，研判跳水人已自行上岸，為求慎重改成岸巡，但也一無所獲。

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當時轄區市警三分局顯宮派出所所長毛其揚據報率員到場協助搜尋，並未發現跳水人，但在附近有發現1部機車，警方懷疑是跳水人所有，馬上調監視器查看，並追查其車主，警方發現騎機到現場的是名男子，機車車主係潘姓女子，並發現該機車事後被人騎走。警方懷疑該車騎乘者有輕生之念，不敢大意，即通報各警察機關，指該機車駕駛疑有輕生之念，要求進行協尋，以避免憾事發生，但未有所獲。

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4日上午，21歲吳男與22歲潘姓女友在11月1日傍晚6時被人發現在仁德區套房燒炭雙亡消息傳出，警方竟發現死者潘女就是1日上午在四草大橋被發現、疑是跳水人所騎機車的車主，才讓此一事件案情變得複雜。

警方懷疑，1日當天上午，吳男騎女友機車前往四草大橋跳水尋短，疑因水太淺未果而自行游上岸，並騎機車離開，再去買木炭回租住處燒炭尋短，1日傍晚6時許，潘女親屬來找潘女，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見2人躺臥在床，已無生命跡象，雖緊急送醫但仍告不治。據了解，吳男疑有經濟壓力。

經鑑識人員現場的初步勘查，現場沒有外力侵入痕跡，房間牆內留有煙燻痕、炭盆及燃燒後的木炭碎屑，無翻箱倒櫃及打鬥跡象。擴大調閱現場周遭影像後，在附近民生用品賣場調得死者吳男1日下午1時許購買木炭的影像。

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署指出，11月1日於台南市仁德區所發現之男女共同於屋內燒炭案件，經檢察官相驗及解剖後，發現除女子頸部有較深層出血的勒痕外，並無其他外傷，法醫已採取男女死者的血液等檢體進行化驗，詳細死因仍待鑑定結果後方能確定。全案由檢警深入調查偵辦中。

據了解，燒炭輕生案件死者應無明顯外傷，為何潘女頸部卻有出血性勒痕，是一氧化碳中毒亡，還是遭加工自殺，都是疑點。此外，吳男如1日上午騎潘女機車前往四草大橋跳水，那時潘女是否還活著？吳男是否先勒斃潘女才「畏罪尋短」？還是真的與潘女同時燒炭？或是潘女遭吳男加工自殺？種種都有可能性。

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，但卻疑點重重，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前真正死因需待檢察官與法醫之解剖鑑識報告出爐，查明2名死者的死亡時間是不是同時？還是潘女死亡時間較早吳男較晚？潘女否是生前吸入一氧化碳？血中一氧化碳濃度多少、頸部勒痕是否致死…等一連串的疑點才能解開，並確認是單純尋短案件，還是有他殺之嫌。

雖然2人已死，但真正死因檢警一定要查明，如有冤情也要還給死者一個公道，以告慰死者在天之靈。

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