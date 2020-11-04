逼喝酒、脫褲二選一！在女友面前硬上閨蜜　渣男不認錯代價出爐

▲李姓男子酒後性侵女友閨蜜甜甜（化名），法官判賠償80萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

李姓男子2018年1月和張姓女友、女友閨蜜甜甜（化名）相約唱歌，結束後一起返回男方住處，怎料李男竟不顧女友就在旁邊，強逼正逢生理期的甜甜喝下烈酒，接著性侵得逞。甜甜報警處理時，張女也出面替閨蜜作證，揭發男友惡行。新北地院審理完，刑事部分判李男3年6月有期徒刑，民事部分則須賠償80萬元。可上訴。

李男2018年1月和女友、甜甜相約夜唱，返家後竟當著女友的面，要求甜甜陪自己一起喝烈酒，不然就得主動脫褲子讓他撫摸下體，最後更脅迫女方，若不從就會把她的資料公開至爆料公社，摧毀她人生。甜甜痛訴，當晚李男只給她兩個選擇，她因月經來肚子很痛，一心只想趕快離開，逼不得已才讓李男摸下體，沒想到最後仍遭阻擋並強行性侵得逞。

甜甜成功脫逃後，崩潰報警處理，而張女出面陪同作證，向警方揭發男友惡行。後續，甜甜除了向李男提告強制性交外，民事部分也求償100萬元精神慰撫金。

法庭上李男辯稱，當時是甜甜主動要求，所以他才伸手摸女方下體，自己的生殖器只是不小心碰到，根本沒有性交，強調從頭到尾都沒有強迫、恐嚇女方，一切都是甜甜心甘情願。

新北地院審理時，刑事部分法官認為李男犯後一再否認犯行，還毫無悔意，雙方也沒達成和解，最後依強制性交罪判他有期徒刑3年6月；另民事部分，因李男行為已嚴重侵害甜甜人格權，使她精神受有極大痛苦，法官審酌斟酌雙方地位及經濟狀況後，判他須賠償80萬元。全案仍可上訴。

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