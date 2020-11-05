川普告上法院就能勝選？　外媒：翻盤沒那麼簡單「有證據最重要」

記者張寧倢／綜合報導

美國大選戰況膠著，總統川普選情告急，競選團隊更於美東時間4日下午表示，要向密西根州與賓州法院提起選舉訴訟，要求暫停計票。對此，就有外媒分析，川普若真的在各州與最高法院提起訴訟，重點在於「有無明確證據」以及「各州法院規定各異」，想靠此改變選舉結果並非如此容易。

▲川普競選團隊表示，要向密西根州、賓州提起選舉訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》報導，一般而言，在州法院提起選舉挑戰其實很常見，只是通常毫無價值，也很少影響最終結果。僅有在2000年總統大選時，小布希（George W Bush）因佛州投票程序錯誤而提出選舉挑戰，持續了35天的法律程序與手工重新計票，最後小布希以不到600票的優勢拿下佛州，獲得271張選舉人票，成為1888年以來第一位在普選中落敗的共和黨籍總統。

據報導，川普的策略是，主張在疫情期間將投票簡化、提高便利性的措施是由州長等政府官員制定，而非有民意基礎的立法機構制定，因此都是違憲的，容易出現選舉詐欺，此論點是針對聯邦最高法院釋憲而來。同時，川普任命的巴瑞特（Amy Coney Barrett）上周正式成為大法官，使保守派在最高法院取得6:3的優勢，雖然有助於川普上訴，但她也可以選擇迴避與選舉有關的案件。

▲美國總統川普提名的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）。（圖／路透）

報導指出，由於聯邦最高法院是終審的上訴法院，擁有自由裁量權，能自由選擇是否要接受案件上訴，主要涉及對下級法院審理的聯邦法與憲法的挑戰。因此，川普若要提選舉訴訟，必須先從各州的一級法院開始進行。共和黨人在選前已提起40多個案件，其中賓州就有2起，而賓州法律規定，在提出選舉挑戰時須承擔很重的舉證責任，包含詳細說明不當行為的書面證詞等。

CNN指出，共和黨人日前因不滿賓州法院關於郵寄選票的裁決，將上訴到聯邦最高法院，但可能拖到選舉過後才開庭，且大概不會對賓州的選舉結果有太大影響。2000年大選民主黨籍參選人高爾（Al Gore）的律師博伊斯（David Boies）表示，川普競選團隊不太可能阻止延長郵寄選票的期限，且賓州的結果可能變得一點都不重要，大選取決於密西根州與威斯康辛州的結果。

報導表示，在北卡羅來納州也有針對延長郵寄選票計票的選舉訴訟，而密西根州則屬於例外，因為州法律沒有正式制定挑戰選舉結果的相關制度，只要票差低於2000張，就會自動進入重新計票程序。報導稱，兩黨已籌集了大批的律師，準備在勢均力敵的競爭中決一雌雄，但目前看來，尚不確定是否會由美國最高法院來裁決選舉結果。

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