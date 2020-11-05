台鐵「百年風華月曆」11/6開賣！精選13座經典建築秀歷史

▲台鐵月曆囊括13座經典車站與建築。（圖為新竹車站／新竹市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

今年已進入尾聲，交通部台鐵局為歡慶2021年到來，與力麗社會福利慈善事業基金會合作，推出「2021臺鐵百年風華月曆」以經典的臺灣總督府鐵道部廳舍揭開序幕，精選13張百年以來的經典車站建築，如扇形車庫、新竹車站、第二代臺北驛等，將於明（6）日限量發售1500份，每份250元。

麗社會福利慈善事業基金會自2018年開始便著重在推廣歷史建築，廣邀藝術家將臺灣各地的經典建築畫出，透過畫家的筆尖引領民眾進入臺灣百年來的記憶，並自2019年6月9日起在臺北車站等全臺數個車站舉辦免費公益巡迴畫展。

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基金會希望持續推動這些屬於臺灣的史實，並著眼於三面向－歷史、建築、藝術，即以建築視野搜尋、體驗四百年來建築文化遺產的演變發展，希望喚起國人對這塊土地的關懷與了解。

▲台鐵月曆11/6開賣。（圖／台鐵提供）

「2021臺鐵百年風華月曆」是臺鐵局精心挑選出13張百年以來經典車站建築，臺鐵逾百年來在臺灣這塊土地上經歷過不同時期的轉變，不僅為全臺運輸之始，更帶動臺灣經濟。

這次以百年風華作為主題是為了能夠讓臺鐵歷史與文化歷久彌新，包括經典的扇形車庫、超過百年歷史的車站(如新竹車站)，甚至是現已不存的車站(如第二代臺北驛)等，都是臺鐵百年來的歷史痕跡。

即使是已消失的建築，仍是臺鐵重要文化資產，值得大家回顧與珍藏。「2021臺鐵百年風華月曆」全臺限量發行1,500份，每份售價新臺幣250元，將自109年11月6日(星期五)全臺同日開始販售。

2021臺鐵百年風華月曆販售資訊如下：

品項：「2021臺鐵百年風華」月曆

售價：250元/份

日期：109年11月6日（星期五），全臺同日開賣

說明：每人限購2份

地點：

臺鐵夢工場旗艦店(臺北車站西3門內）

臺鐵夢工場松山店(松山車站地下1樓西側）

臺鐵夢工場南港店(南港車站地下2樓）

臺鐵夢工場花蓮店(花蓮車站3樓)

臺鐵夢工場臺東店(臺東車站1樓大廳)

臺鐵夢工場鳳山店(鳳山車站1樓大廳)

臺鐵便當本舖(臺北站、臺中站、高雄站)

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