韓商把集電弓「壓力調高2倍」害EMU900故障！台鐵暫停試車先檢測

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局投入253億元採購520輛EMU900型電聯車，首批2組列車於上月24日交車，昨（3）日試車時就發生故障，3組集電弓都出現變形破裂。台鐵局表示目前已暫停試車，初步發現列車集電弓壓力過高，為建議數據2倍之多，將確定排除風險後再啟動測試，未來試車會增加中途停車檢查點，避免類似情形再度發生。

▲台鐵首批交貨的「EUM900電聯車」試車就故障。（圖／台鐵提供）

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台鐵局表示，EMU900型電聯車2編組列車於昨(3)日辦理試運轉作業，其中，EMU901編組發生第3車集電弓碳刷破裂及第6車、第8車集電弓變形情形。

台鐵局指出，該列車當日以柴電機車牽引回到七堵機務段後，已由立約商(韓國現代樂鐵)、IV＆V(第三方認證德國萊茵公司)及臺鐵局試車小組共同會勘。

▲台鐵暫停EUM900電聯車試車作業。（圖／台鐵提供）

初步調查該車各集電弓之上揚壓力未能正確調校，均有過高情形，集電弓製造廠Faivley建議數據為55到85牛頓，惟實測該車之集電弓壓力為110牛頓，致行駛中撞擊電車線之懸掛線扣夾，導致集電弓之碳刷破損及變形。

台鐵局表示，目前已暫停試運轉測試，並於今(4)日會同製造商-現代樂鐵公司，全面檢測與調整集電弓壓力，俟確認相關風險均已排除後，再依測試計畫與程序繼續辦理相關測試。

後續各批列車執行試運轉測試前，於整備測試階段時，臺鐵試車小組將與車商就集電弓上揚壓力進行聯合檢查，另後續試車時，將增加中途停車檢查點，以確保上述情況不再發生。

台鐵局表示，辦理新車試運轉測試之目的，是為確保列車上線運轉之安全，將持續與獨立驗證與認證 (IV&V)公司嚴格把關，確保新車品質與安全。