台鐵最狂常客是她！一驗票就癱軟心絞痛　驚人身份曝是「天后」

▲一名與「天后」蔡依林同音的蔡姓女子每逢驗票就心絞痛。（資料圖／台鐵局提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

每逢驗票就心絞痛！一名與「天后」蔡依林同音的蔡姓女子，多次遇驗票即聲稱心絞痛，4日上午搭乘區間列車行經高雄段時，列車長進入車廂驗票，婦人再度表示心絞痛，台鐵人員懷疑她以此方式逃票，但為求慎重先將她送醫，卻因此延誤發車時間，眾人忙得人仰馬翻。

「蔡依X心絞痛，叫救護車！」，《自由時報》報導指出，一名婦人4日上午搭乘區間列車行經高雄段九曲堂站時，正好遇到列車長驗票，婦人突稱心絞痛，全身無力癱坐椅子上，列車長發現又是與「天后」蔡依林同音的蔡姓女子。列車因此延誤發車13分鐘，救護人員以AED治療後，將她送上救護車。

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不料送醫後3小時，台鐵又通報「蔡依X」在自強號遇列車長查票時又心絞痛，救護人員一看直呼「怎麼又是她！」。最後，列車又延誤36分鐘發車。

▲台鐵。（資料圖／台鐵局提供）

據台鐵人員私下表示，疑似患有心臟疾病的「蔡依X」堪稱是台鐵區間車、自強號的「常客」，多次在列車長要進行驗票時，蔡婦就突然心絞痛，但也太巧合，有好幾次在鳳山站心絞痛送醫，4日2度在九曲堂站心絞痛，一個人在同一個站發生2次，機率也太低了。

台鐵人員認為該名婦人是用最方便、最低成本搭乘列車，連救護人員都認得她，大家私下都叫她「天后」。不過最好還是照SOP做，因為她的病情應該是真的。

其他車次列車長懷疑，蔡女疑似用同樣手法規避逃票，有浪費救護車醫療資源之嫌，還耽誤列車發車時間，讓人力吃緊的台鐵人仰馬翻，大嘆吃不消。

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