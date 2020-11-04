EMU900電聯車試車就故障！台鐵抓出「關鍵原因」：韓商有失誤

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為汰舊換新，投入253億元採購520輛EMU900型電聯車，被外界譽為「最美區間車」，首批20輛、2組列車於上月24日交車，昨日首度試車卻傳故障，3組車集電弓破裂變形。經台鐵局確認，發現是南韓廠商將汽缸壓力設定過高，導致集電弓破裂。

▲台鐵採購EMU900通勤電聯車。（圖／台鐵局提供）

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台鐵局指出，3日8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓異常(第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形，為安全需要，已請電務處派電力維修車巡查花蓮=南澳間西正線電車線設備並回報。

▲最美區間車3日試車就故障。（圖／取自PTT）

台鐵局表示，首批交貨的2組列車，為901次出現異常，昨日14:15自花蓮發車，15:00抵達南澳時，台鐵人員就發現列車有點奇怪，測試人員查看後發現「不通電」。

台鐵局表示，一般而言即使集電弓缺角都會通電，但昨日列車卻無法通電，等列車回到七堵基地後，才發現3組集電弓碳刷已經破裂毀損。台鐵局指出，列車集電弓破裂是因為汽缸壓力過高，正常值為7.5，然而該列車卻被韓國製造商多調了1.5磅。

由於汽缸壓力多了0.7公斤，導致電車線在行駛中處於高壓狀態，經過門型架電車線就會頂到，因此造成損壞。台鐵局表示，目前尚不清楚韓商設定目的為何，不過電車線沒有損壞，因此不會向韓商求償。