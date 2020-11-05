　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒：外交最忌諱押單邊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡易餘戴川普口罩挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

▲蔡易餘戴川普口罩挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任總統川普（Donald Trump）和競爭對手拜登（Joe Biden）仍在搖擺州拉鋸中。針對民進黨立委蔡易餘、中常委黃承國4日戴「川普口罩」出席民進黨中常會，國民黨國際事務部副主任何志勇提醒，外交最忌諱押寶單邊，別讓台灣陷入美國內政問題，增添政治風險。

何志勇表示，執政黨人可以心有所屬，但大剌剌公開表態，涉入美國內政，無疑是讓台灣暴露在政治風險中，且民進黨人所作所為，美方各界早已看在眼裡，無需多言，而戴口罩挺特定候選人，只是冰山一角。

事實上，《華盛頓郵報》日前就曾指稱台灣政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，我駐美國代表處更曾在官方推特上轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為現任總統川普助選的推文。外交部當時解釋，駐處轉的此篇推文是「誤觸」，發現後已刪除。

國民黨主席江啟臣4日在中常會上提醒，中華民國必須持續爭取美國跨黨派的理解和支持，押寶任一美國政黨的政府，都是短視的；他強調，國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係。

展望台美關係，江啟臣重申，朝野各政黨有責任呼籲美方落實國會近年來通過的多項友台法案、促進雙方實質利益，並與美方洽簽租稅協議，以此減輕國人在美就學、工作的租稅負擔，更要積極與美方討論實質推動互利互惠的自由貿易協定與投資協定，讓 Made in Taiwan 的商品和品牌與國內廠商更具國際競爭力。

其他人也看了這些...

蘇貞昌幕僚製「網軍圖」被抓包　國民黨團：罷審行政院預算
行政院幕僚被抓包製「網軍圖」　國民黨：蘇貞昌不道歉不用進國會
「整天叫小編作圖宣傳自己」宅神嗆蘇貞昌：政府一堆唬爛

更多熱門新聞...

網軍被揭發！　藍委質疑蘇貞昌密謀「選總統」：把政院當競選辦公室
「黨團立委說明使用」行政院：圖卡﹑懶人包並未提供給網軍帶風向

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒：外交最忌諱押單邊

沈富雄改口川普小贏！預言「拜登350川普188」大失準…直呼漏氣

呂秀蓮：拜登若失智由賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

蘇貞昌不開會、政院幕僚做「網軍圖」　江啟臣：上梁不正下梁歪

歐洲新冠肺炎疫情升溫　我駐瑞士、波蘭代表處各1名職員確診

柯文哲：萊豬源頭管理有2大科學作法　只要用心就能解決

美選估1.6億人投票！何志勇：選後美中台關係回到基本點

國軍30年以上老舊裝備超過2500件　陸軍允諾2035年汰換半數

快訊／運9通信對抗機擾台　35天累計39架次共機

國民黨為美豬猛卡蘇貞昌　蔡英文喊話：大家都執政過...

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

屋主委廁所裝潢竟弄出7cm門縫 怒喊2個月無法用水：師傅很惡劣

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒：外交最忌諱押單邊

沈富雄改口川普小贏！預言「拜登350川普188」大失準…直呼漏氣

呂秀蓮：拜登若失智由賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

蘇貞昌不開會、政院幕僚做「網軍圖」　江啟臣：上梁不正下梁歪

歐洲新冠肺炎疫情升溫　我駐瑞士、波蘭代表處各1名職員確診

柯文哲：萊豬源頭管理有2大科學作法　只要用心就能解決

美選估1.6億人投票！何志勇：選後美中台關係回到基本點

國軍30年以上老舊裝備超過2500件　陸軍允諾2035年汰換半數

快訊／運9通信對抗機擾台　35天累計39架次共機

國民黨為美豬猛卡蘇貞昌　蔡英文喊話：大家都執政過...

拜登得票總數已達6950萬！　有望打破歐巴馬2008年歷史新高紀錄

台灣大賽／統一獅G5沒退路　布雷克對決羅傑斯

台南仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖「案情逆轉」

快訊／都被拜登拿走！疑有多起違規　川普要威斯康辛州重新驗票！

媳婦疑欠金錢豹大老1.01億！「台中大地主」公公幫還　害市場遭法拍

快訊／拜登在威斯康辛州贏了！　248比213選舉人票領先川普

私訊女友「在高美濕地輕生」！緊急搜索找到男屍　他卻突然走上岸

拜登贏面越來越大…美股道瓊漲超800點　那指暴漲4.5％

川普崩潰：他們到處找「投給拜登的人」　這對國家真的很不好！

梅根成首位「干涉美內政」英國皇室成員　川普：我不知她這麼討厭

罔腰被控「惡搞民宿」道歉了！　「希望老闆能原諒我們」認酒後失態…繼續住2天

政治熱門新聞

預言失準　沈富雄改口川普小贏

呂秀蓮：賀錦麗接任　台灣會面臨很大危機

蘇貞昌2度要求換掉蔡英文　陳水扁曝光原因

民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒

政院幕僚被抓包做「網軍圖」悄關臉書

鬼滅新角色！洪秀柱維基被惡搞加入鬼殺隊　

遭嗆「很喜歡舔」　黃捷不忍了

選前就反郵寄投票　川普令停止計票壓低選票數

中常委戴口罩挺川普　蔡英文：你們是民進黨

柯文哲：從紙本三倍券中看到危機

蘇貞昌幕僚遭抓包做圖卡PO網　陳亭妃：國民黨也有為何政院不行？

陳以信怒批駐德代表褻瀆基督　吳釗燮力挺：他正確傳達愛無國界

陳幸妤「誰沒有拿過我爸的錢？」　陳水扁笑答：沒拿的出聲一下

高鈺婷閃辭！鐵粉里長嘆：時力完了

更多熱門

相關新聞

美選投出1.6億張選票創120年新高

美選投出1.6億張選票創120年新高

美選進入倒數階段，至台灣時間4日晚間6時45分止仍有7個州還未開完票，關鍵的幾個搖擺州無法完成計票工作。《紐時》指出，目前已確定有6州的投票總數超越上一屆，政治學者麥唐納也表示，美國有望在本屆大選中投出總計約1.6億張的選票，是120年來最高的一次。

國民黨猛卡蘇貞昌　蔡英文：大家都執政過...

國民黨猛卡蘇貞昌　蔡英文：大家都執政過...

中常委戴口罩挺川普　蔡英文：你們是民進黨

中常委戴口罩挺川普　蔡英文：你們是民進黨

美對台軍售無人機　國台辦：以武謀「獨」把台灣民眾推向災難

美對台軍售無人機　國台辦：以武謀「獨」把台灣民眾推向災難

川普擬停止計票！美股期指震盪5百點　法人憂「2變因」灰犀牛上演

川普擬停止計票！美股期指震盪5百點　法人憂「2變因」灰犀牛上演

關鍵字：

民進黨國民黨蔡英文美國總統選舉

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／拜登在威斯康辛贏了

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

美30萬張選票「下落不明」？美郵政署：還未抵選務機構

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

閃電甩大雨貼台加速！最快5:30海警

女科學家「腹痛就醫成植物人」　提告獲償2198萬

拜登逆轉密西根！網笑川普「美國丁守中」

謝佳見找代孕生子！　當街激吻「男友身分」曝光

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面