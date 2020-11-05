民進黨立委戴「川普口罩」開會　國民黨提醒：外交最忌諱押單邊

▲蔡易餘戴川普口罩挺川普。（圖／取自蔡易餘臉書）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任總統川普（Donald Trump）和競爭對手拜登（Joe Biden）仍在搖擺州拉鋸中。針對民進黨立委蔡易餘、中常委黃承國4日戴「川普口罩」出席民進黨中常會，國民黨國際事務部副主任何志勇提醒，外交最忌諱押寶單邊，別讓台灣陷入美國內政問題，增添政治風險。

何志勇表示，執政黨人可以心有所屬，但大剌剌公開表態，涉入美國內政，無疑是讓台灣暴露在政治風險中，且民進黨人所作所為，美方各界早已看在眼裡，無需多言，而戴口罩挺特定候選人，只是冰山一角。

事實上，《華盛頓郵報》日前就曾指稱台灣政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，我駐美國代表處更曾在官方推特上轉貼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為現任總統川普助選的推文。外交部當時解釋，駐處轉的此篇推文是「誤觸」，發現後已刪除。

國民黨主席江啟臣4日在中常會上提醒，中華民國必須持續爭取美國跨黨派的理解和支持，押寶任一美國政黨的政府，都是短視的；他強調，國民黨會持續在這些重要價值上，保持與美國朝野各界的關係。

展望台美關係，江啟臣重申，朝野各政黨有責任呼籲美方落實國會近年來通過的多項友台法案、促進雙方實質利益，並與美方洽簽租稅協議，以此減輕國人在美就學、工作的租稅負擔，更要積極與美方討論實質推動互利互惠的自由貿易協定與投資協定，讓 Made in Taiwan 的商品和品牌與國內廠商更具國際競爭力。

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