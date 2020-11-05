孫大千轟蔡英文「當人民塑膠」：台美經濟對話只聞樓梯響不見人下來

▲孫大千在臉書批評蔡政府。（圖／翻攝自孫大千臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

2020美國大選開票持續進行，民主黨候選人拜登持續領先，有望入主白宮。前國民黨立委孫大千5日直言，台美經濟對話根本就是「只聞樓梯響不見人下來」的謊言大餅，用一大堆永遠不可能兌現的空頭支票，難道真的把台灣人民都當成是塑膠了嗎？

孫大千在臉書批評，有福總統蔡英文享，有難朝野共同承擔。這麼會打算盤，蔡英文不去做生意實在是太可惜了。開放美牛美豬進口，根本就是蔡英文為了感謝川普政府在台灣總統大選時的鼎力相助，所做出的投桃報李。好康的被蔡總統拿光了，爛攤子卻要朝野共同面對，這怎麼說的通呢？

他表示，開放進口犧牲食安健康的是台灣人民，大發利市的是美國畜牧業，美國各界怎麼會不踴躍表示支持呢？在美中貿易戰中，美國為了打擊中國大陸的產業發展，原本就會要求台灣進行供應鏈重組，逼迫台灣高科技產業選邊站，這個又有什麼好值得台灣人民感謝的呢？

孫大千抨擊，台美經濟對話根本就是「只聞樓梯響不見人下來」的謊言大餅，既沒有時間表，也沒有任何明確的承諾，更別提台美雙邊貿易協定的簽署了。用一大堆永遠不可能兌現的空頭支票，來安撫台灣社會的反彈聲浪，難道真的把台灣人民都當成是塑膠了嗎？

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