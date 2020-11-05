料拜登當選　吳子嘉：綠營若繼續「親美抗中」打選戰是國家危機

▲美國總統大選後對美中台關係，乃至兩岸關係的影響備受關注。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者陳政錄／台北報導

美國總統大選結果揭曉進入倒數計時，美麗島電子報董事長、名嘴吳子嘉5日在一場會議中直言，民主黨候選人拜登將接管美國，料將對台灣造成「非常大的衝擊跟影響」。尤其對兩岸關係來說，「我悲觀預測，蔡英文政府未來三年內不會有任何突破」，坦言若繼續用親美抗中策略打選戰，將是國家危機。

兩岸圓桌論壇協會5日召開座談會，主題為「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」，邀請黨政人士、學者專家進行解析。雖目前美選仍未定案，兩黨亦在數個州內提起訴訟，但吳子嘉認為，以美國成熟的民主制度，紛擾應會很快平息，民主黨拜登將接管美國。

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者陳政錄攝）

吳子嘉認為，拜登跟川普作風會有很大差異，拜登主張的是多邊主義，雖仍以美國為優先，美中還是會有衝突，但與中國大陸的關係，會出現更多的接觸和談判，譬如中美貿易協議等商業經濟合作持續推動、軍事方面作為降低等。

在此之下，吳子嘉坦言，民進黨政府因為「親美抗中」策略當選，更嚴重的「不是親美，甚至是親美國的共和黨」，如果繼續採取這種心態，不是國家之福，而是一種危險。

他認為，在美中台三方關係中，台灣其實是最小的一塊，在兩大國中求生存，是執政黨、在野黨和全體國人需要面對的現實，因此回到今天的處境，民進黨大量對美、對共和黨傾斜，容易成為被動的一方。

另一方面，對於美國總統大選後改變美中台關係，對兩岸關係造成影響，吳子嘉說，國共兩黨有「九二共識」作為基礎，但「民共」沒有基礎，加上如今執政黨的消極態度，使得兩岸政策說法僅止於媒體，沒有具體動作，所以「我悲觀預測，蔡英文政府未來三年內不會有任何突破。」

吳子嘉甚至說，如果三年後國民黨重返執政，恢復台灣政黨輪替常態，也許是一個保護台灣安全，最後的一個機制。

►時間對我們來說完全沒用！

▼兩岸圓桌論壇協會5日召開座談會，主題為「美國大選後的美中台關係走向與戰略發展」。（圖／記者陳政錄攝）