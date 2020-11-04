選舉膠著＋疫情失控　「如何移居加拿大」登熱搜關鍵字

▲美國總統大選陷入膠著，2位候選人各擁粉絲。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選在當地時間3日開跑，截至截前稿時間前仍有7個州尚未完成開票程序，選情可謂相當膠著。今年美選除了投票人數創新高，相當受到關注外，選舉日當天還有許多人上網搜尋「如何移居到加拿大」，這一關鍵字短時間內衝上美國Google熱搜關鍵字，一日之間至少成長700％。

綜合外媒報導，此次膠著的選戰加上今年新冠肺炎疫情在美國逐漸失控，越來越多美國公民尋求一個出走的途徑，擁有地利之便的加拿大就會是不二之選。根據Google數據統計，截至當地時間3日22時，美國用戶搜索「如何移居到加拿大」這一關鍵字，對比於2日至少增長了700％，其中依照搜索量排名，前三高的地點分別是俄勒岡州、科羅拉多州和華盛頓州。

▲美加邊界因新冠肺炎疫情封鎖中。（圖／達志影像）

據報導，想要移民到加拿大恐怕沒有這麼容易，受到今年新冠肺炎影響，加拿大正對美國實施邊境封鎖，若持一般的簡易訪客簽證，只能待在加拿大境內6個月，後續若要延長簽證時間，也要依目的與其他因素考量適時延長。

若想永久居留，首先必須申請在加拿大的永久居民身分，並在在五年的時間內至少居住在加拿大1,095天，才可以申請加拿大國籍。