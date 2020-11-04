預言「拜登350川普188」大失準　沈富雄改口川普小贏

▲沈富雄。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統大選前，前立委沈富雄日前再三預言，民主黨候選人拜登獲勝，還以「川普難挽頽勢，預言即將成真」為題發文，從預測「拜登348：川普190」變成「拜登350：川普188」，還說不會再改了。未料，美國大選結果與民調落差甚大，沈富雄直言「今天不但拍謝而且很漏氣」，最後還改口「川普小贏」。

政論節目《少康戰情室》主持人趙少康4日當著沈富雄面問「老沈會不會覺得很拍謝？」沈富雄直言，「今天不但拍謝而且很漏氣，很洩氣，不曉得如何是好，要趕快去賺錢，來還這次的賭債」。趙少康說「你賭了多少？」沈富雄說「是秘密，不太清楚，恐怕會被人家抓去，這是違法的喔」。現場立委鄭麗文笑說「講得你行情多好一樣」。

沈富雄說，在想怎麼跟大家解釋，「我的問題小，是我背後那些民調公司問題大」，他所根據的是非常科學的，把很多的統計和民調的數據拿去取中間值，民調機構說最後川普跟拜登的勝率是1比9，還說川普要贏的機會，比洛杉磯下雨的機會還小，「所以我真的是無語問蒼天啊！我剛剛很怕你問我說那現在那些票都進來以後，到底哪一個會贏？我真的有如驚弓之鳥」。最後，沈富雄還改口「我覺得最後川普會小贏」。