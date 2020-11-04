教育部將修採購契約明訂校園使用國產食材　國民黨團砲轟打假球

▲國民黨團召開「回應民進黨學校營養午餐採購契約範本」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院教育文化委員會昨天審查《學校衛生法》修正草案，國民黨提案要求表決「營養午餐採購契約要不要載明含乙型受體素」遭否決。民進黨團4日上午與教育部長潘文忠共同召開記者會，強調教育部將修正學校採購契約，明訂校園肉蛋與加工食品應採用國產食材，並設有罰則。不過，國民黨團仍強調，民進黨是在混淆視聽、打假球，唯有修法嚴禁萊豬才是正本清源之道，也呼籲民進黨團委員不要再做萊豬的代言人，淪為蔡英文的橡皮圖章。

立委蔣萬安批評，没有修法就是打假球。教育部契約規範違反者記點，但是這可能已經讓孩子們吃下了多少萊克多巴胺，事後解約無濟於事，為何不一開始立法嚴禁？此外，現行《學校衛生法》的規定只是「優先使用」國內肉品，教育部卻自行擴大解釋，未來可能有層出不窮的行政爭訟，只有修法嚴禁萊豬，或修法規定一律使用國內食材才是正本清源之道。

黨團總召林為洲強調，國民黨團主張，第一，避免未來在契約上產生糾紛，製造地方政府及各級學校的困擾。第二、依教育部的契約範本，牛豬肉的再製品（貢丸、肉丸、魯肉飯等）是可以含萊克多巴胺，無法規範，契約內容必須明定校園內各項肉品及再製品皆不得含有萊克多巴胺，雙重保障才是真正在維護學童的健康。

教育文化委員會召委萬美玲則表示，只有透過修法才能讓校園成為萊克多巴胺的最後一塊靜土，修法嚴禁萊劑才有保障。民進黨團不願修法在法條上寫明契約中嚴禁，說要保護學童只是說一套做一套。如未修法禁止，未來行政訴訟可能打不完，也不能安家長及學子的心。

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