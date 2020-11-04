海歸碩士男街頭買iPhone！　一關機出現「Android綠色機器人」　





▲海歸碩士街頭買iPhone被騙。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州一海歸碩士日前在街頭，花千元買iPhone被騙，關機時竟會出現Android綠色機器人標誌。網友驚呆表示，作為海歸碩士不該上這種當。他回應，詐騙方利用了自己的需求，這與學歷無關，希望更多人看到自己這段經歷，不要受騙。

據《中關村在線》報導，鄭州的海歸碩士王姓男子路遇男子在賣iPhone 11 Pro Max，對方稱，家裡有病人，著急變現。在被追問來歷時，男子解釋，是朋友抵債給的。

隨後，粗心的王男檢查了外觀後也沒多想，通過支付寶轉給對方1000元（人民幣，下同），買下了手機。可當吃完午餐，插卡發現，通話聲音很不清楚，他立即感覺情況不妙。

▲王男。（圖／翻攝自微博）

之後，王男拿著新手機前往iphone直營店，和iPhone 11 Pro Max真機對比後，發現區別很大。他懊惱表示，亮屏後下方有明顯的黑邊「下巴」，清除資料時顯示「Google帳戶」，關機時還有Android小機器人的LOGO。

對此，小王回應稱，上當一事和學歷無關，希望通過公開自己的經歷警示其他人。

網友看後笑稱，「受騙確實和學歷無關，和愛佔便宜的心理有關」、「確實跟學歷無關，跟智商有關」、「騙子可能是博士呢」、「每個人在每個領域得認識度都不同」、「和閱歷有關」。

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