訊號不好！她用電信商WiFi「一收帳單傻了」：不要隨便連...

▲原PO連了電信商WiFi，事後卻發現是要收費的網路。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友在《Dcard》上發文「真的不要隨便連公眾網路……」，說她前陣子上班時覺得網路都跑不動，開WiFi發現有某電信商的開放式網路，想說她也是該電信用戶就用了。結果這個月收到帳單，卻發現費用比以往高，一問之下才發現，她連到的是1分鐘1元的公用網路，忍不住直呼「奉勸各位以後連公眾網路前先確認會不會收費！」

女網友文中表示，她前陣子上班的時候，覺得自己的網路都跑不動，開WiFi發現有某電信開放式網路，像是《XXX-WiFi AUTO》之類的，她心想本身也是該電信用戶，應該可以連上，解救她形同虛設網路的困境。之後經過層層登入，好不容易連上了，但卻發現還是跑不太動，就乾脆取消連WiFi，勉強用著自己的一格網路。

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但因為原PO已經連過，之後只要她上班，有開著WiFi的話，手機就會自己跟該WiFi訊號連結，等她發現才會關掉，改用自己的網路。「結果這個月帳單寄來費用比以往高了一些！」女網友趕緊打電話給客服，對方才告訴她「公用網路都是有記憶的，只要連過之後，不管妳有沒有使用，有連接都會收費喔！」

▲原PO以親身經歷提醒，連WiFi還是要先確認是否會收費。（示意圖／PAKUTASO）

客服也透露，計費方式是1分鐘1元，最後問她「還是我這邊幫您限制連線呢？以防這種情況發生」，原PO只能請對方幫她關掉這個功能，也忍不住抱怨「太可怕了，我用的是iPhone它很常WIFI會自己打開連線，真的不知道什麼時候又會被無形收費！」

她也貼出帳單，只見上面寫有「某電信WiFi通信費」的專案總額費，價格是185元，等於原PO連了185分鐘，「奉勸各位以後連公眾網路前先確認會不會收費，不要像我傻傻被坑了兩個便當錢。」

貼文一出，也有其他網友在底下提醒，「關閉wifi和忘記網路就沒事了啊！然後該電信的本來就要收錢，除非合約中有寫送幾分鐘之類，天底下沒有那種讓妳用免錢的東西，下次記得看合約，當作繳學費」、「我之前也是這樣被多收了500左右」、「我也被收過，就默默的去門市取消了」、「我上次也以為我的合約有，結果就被收費了@@」。