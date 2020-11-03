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三星搶搭雙11熱潮　祭出全品項5折起、買手機送電視

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▲▼三星商城「1111限定Power of Samsung星粉驚喜組合」。（圖／台灣三星提供）

▲三星商城「1111限定Power of Samsung星粉驚喜組合」。（圖／台灣三星提供）

記者余弦妙／台北報導

1111購物節來了！台灣三星電子串聯線上網路商城與線下實體門市，推出「1111狂歡購物節」，三星商城自11月5日起至30日止，祭出全品項5折起折扣，更有優惠大放送。

台灣三星指出，5日至30日買手機送電視、買電視回饋5000元購物金再送膠囊咖啡機；消費滿萬元玩拉霸抽最高萬元原廠豪禮，而在11月11日當天，更推出限量僅3組的星粉驚喜組合，11大黃金陣容包含：手機、平板、穿戴裝置、電視、智慧清淨機及吸塵器等直殺62折、現省超過16萬元一次帶回家。

台灣三星表示，三星商城為回饋消費者熱情支持，精選11大陣容，首度打造「1111限定Power of Samsung星粉驚喜組合」，包括：Galaxy Note20 Ultra、Tab S7+、Watch3、 Buds Live、75吋QLED 8K量子電視，以及清淨機、無線吸塵器、行動配件、顯示器、硬碟等多項熱門商品，原價總價43萬1460元，寵粉價62折26萬8888元，限量3組將於11月11日中午12:00起開賣。

另外，三星智慧館即日起至11月30日止，推出購買指定手機機型最高送價值3,600元禮券、登錄即送雙向閃電快充行動電源，指定平板更限時加碼送書本式鍵盤皮套等優質好禮，並同享指定機型舊換新、免費延長保固一年、刷卡最高24期0利率等一站式專享服務。

▼小米推出雙11超級購物節活動。（圖／小米台灣提供）

▲▼小米今日同步發表六款居家生活新品，包含手持式吸拖二合一的「米家無線吸塵器 G10」、車用筆電用隨手吸「米家無線吸塵器 mini」、用2K守護居家安全的「小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro」等。（圖／小米台灣提供）

小米台灣也推出「小米雙11超級購物節」，即日起至11月5日止，天天上活動頁面即可直接領取兌換券，更可於活動頁面上點擊產品圖，找尋「隱藏暗號優惠券」，有機會獲得訂單金額全免的好康優惠。

小米台灣指出，自11月1日至11月11日止，限量發放面額50元、100元、200元、500元及1,000元現金券。此外，自11月1日至11月5日止，每日瀏覽「小米雙11 超級購物節」活動頁面，點擊產品圖尋找隱藏暗號券，最高有機會贏得一筆訂單全額免費的大禮。11月11日活動結束後，將於小米網mi.com公布3位幸運的用戶。

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