拜登大選日重返賓州故居！　祈求上帝：從這座房子到白宮

文／中央社

美國民主黨總統候選人拜登喜歡談論他在出生地賓州史克蘭頓（Scranton）長大，他在美國大選這天重返故居，並在牆上簽名，以求帶來好運。

他以黑筆在客廳一幅畫後的牆上寫道：「憑藉上帝的恩典，從這座房子到白宮（From this House to the White House with the Grace of God）。」並簽上自己的名字和日期（11-3-2020）。

一名隨行記者拍下拜登留言畫面。一名推特用戶在照片下方寫著：「他的筆向上帝的耳朵祈求。」

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／路透）



拜登2008年第二度爭取參選總統時，也曾在造勢途中返回故居，並在臥室牆上簽名。那年他競選失利，但被歐巴馬（Barack Obama）挑為競選搭檔。

落葉歸根對77歲的拜登來說，似乎已成為一種傳統。拜登10歲隨家人搬往與賓州相鄰的德拉瓦州，連任德拉瓦州聯邦參議員長達30多年。

NEW: A picture from Scranton. Joe Biden just signed this on the living room wall in his childhood home here. For context, he did this in the bedroom during the 2008 race. @axios pic.twitter.com/R9sKjG6Ktv — Alexi McCammond (@alexi) November 3, 2020

他在兩個孫女陪伴下抵達史克蘭頓時告訴記者：「我們回家了。」

現任屋主克恩斯（Anne Kearns）似乎並不介意，在短暫交談後歡迎他進到屋裡，並說：「我以你為榮。」

百多名鄰居、支持者和旁觀者聚集在老屋附近。初次投票、年僅19歲的多瑞拉斯（Mardan Daurilas）大聲嚷道：「他就在那裏！我的天啊！那是我們未來的總統。」

拜登跟些老鄰居聚在一起，並在城裡停了幾個地方，便前往費城，做最後的催票。

拜登在最後關頭固守賓州，除了賓州掌握多張選舉人票，也為防選舉訴訟打亂結果。

拜登這回若能在賓州勝選，將令川普連任機率大大降低。賓州是搖擺州當中重點，掌握20張選舉人票，僅次於佛羅里達州的29張。

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