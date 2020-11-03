中方侵占尼泊爾150公頃領土？　汪文斌4駁英記者：純屬謠言

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

英媒報導，尼泊爾官員指控中國在5個邊界地區，共侵占尼泊爾150多公頃的土地。對此，中國外交部發言人汪文斌今（3）日強調，有關報導是子虛烏有，純屬謠言，還與提問的《每日電訊報》記者4度交鋒，並要起草者講清楚報導的依據。

《每日電訊報》記者問及，尼泊爾官員稱，中國軍人在5處邊境地區，共侵占尼泊爾150多公頃的土地，同時還改變邊界河流的流向，而先前被淹沒在水面下的尼泊爾的土地，也被中方併吞，中方有何回應？

汪文斌首先確認是《每日電訊報》的報導後，直言「有關報導完全是子虛烏有，純屬謠言」。但記者又在追問，是否能提供證據，以證明是「毫無根據的傳聞？」汪文斌則說，既然這是謠言，做出相關報導的起草者，首先應該證明報導的依據。

該記者表明有證據後，聲稱「我們是從尼泊爾官員那得知『中方侵占領土』的消息，所以才來問中方有何評論？」但汪文斌則批評，「建議你們發表這樣的報導之前，應該先做負責任的核實，之後再做相關報導」，並再次強調報導完全是謠言。

不過，這名記者仍沒有放棄，提出了最後一問「我們已經向中國駐尼泊爾大使館提交了問題單，但是他們沒有回覆我們，希望外交部能在這裡作出回應。」汪文斌對此嚴正重申，「我這裡可以給你一個準確的回覆，那就是有關報導沒有任何事實依據，純屬謠言。」

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