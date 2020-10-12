　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

台灣民眾自發捐1億愛心真的有用！偽出國見證尼泊爾災後重建成果

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼台灣民眾自發捐1億元！偽出國見證尼泊爾災後重建成果。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）

▲展出作品－開門見喜。透過伴「尼」同行：尼泊爾災後重建成果展，讓民眾感受到自己的愛心發揮實質作用。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

你是當年曾發揮一己之力，參與自發性捐款累積近1億元給尼泊爾大地震的善心人士之一嗎？本週10/12~16於外交部外交及國際事務學院一樓展出伴「尼」同行：尼泊爾災後重建成果展，讓捐款民眾有機會看見你的愛心已發揮作用囉！此次展覽集結以攝影作品、紀錄片、援助地圖等，來呈現國內各NGO與政府合作援助尼泊爾災後重建的成果，真實演繹尼泊爾的風土民情，現場開放民眾免費體驗「偽出國」，觀展並打卡分享，即可獲贈限量尼泊爾小物。

▲▼台灣民眾自發捐1億元！偽出國見證尼泊爾災後重建成果。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）

▲展出作品－山路。尼泊爾發生7.8級大地震後三個月，Taiwan AID理事長率領理事等四人前往評估重建計劃。重災區BP-GUAN村，山路泥濘不堪，小卡車面臨翻覆危機。

南亞國家尼泊爾於2015年4月25日發生芮氏規模7.8級大地震，造成將近9千人死亡，超過2萬2千人受傷，800萬災民無家可歸，是尼泊爾史上最慘重的天然災難之一。台灣民眾自發性捐款近1億元的高額愛心款項，透過外交部指揮推動下，自2015年起5個台灣NGO包括台灣海外援助發展聯盟(Taiwan AID)、國際合作發展基金會、聯新文教基金會、台灣社會企業創新創業學會、台灣健康服務協會等，與6個尼泊爾當地NGO攜手合作，於尼國9個地區推動10項災後重建方案，每年預計嘉惠超過4萬1千人次，內容涵括社區發展、醫療衛生、教育學習、糧食安全、緊急救援等；並以聯合國永續發展目標為核心理念，幫助尼泊爾人民重建家園、重建心靈、重建經濟，從廢墟中再度站起。

▲▼台灣民眾自發捐1億元！偽出國見證尼泊爾災後重建成果。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）

▲副總統賴清德（圖中）也出席觀賞此次展覽。

台灣海外援助發展聯盟舉辦「伴「尼」同行：尼泊爾災後重建成果展」，呈現國內各NGO與政府合作援助尼泊爾災後重建的成果，傳遞人道、公平正義和永續發展的價值並讓攝影作品畫面中的每一個日常，重新展現於眼前，搭配於當地援助的點滴紀錄，將無遠弗屆的大愛精神傳遞下去，展現TAIWAN CAN HELP實力，本次活動也邀請副總統賴清德及外交部政務次長田中光親臨現場，一齊分享成果發表，同時勉勵各組織盡善無私的付出。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
她把中獎發票PO網...遭人掃描詐領！國稅局要追回提告
快訊／蘇貞昌視察國影中心　搭貨梯突下墜受困
快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　兩學者共獲殊榮
廟裡驚見「仙女遞香」激似2女星！網被電暈：該拜拜了
印士兵和指揮官吵架　連開5槍把他「爆頭」
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

台灣民眾自發捐1億愛心真的有用！偽出國見證尼泊爾災後重建成果

實踐魏應充公益理念　味全龍啟動秋訓　也為社福團體送暖

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

台灣民眾自發捐1億愛心真的有用！偽出國見證尼泊爾災後重建成果

實踐魏應充公益理念　味全龍啟動秋訓　也為社福團體送暖

陶喆讚歌聲「像小鳥翅膀」　韋禮安一聽告白：不想只做普通朋友！

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

TOYOTA RAV4北美版74.5萬起開賣　TRD車型導入不鏽鋼前下護板

最美星空營地！住進台東美式露營車　看太平洋海景、唯美風車教堂

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

偽出國見證尼泊爾災後重建成果

味全龍啟動秋訓也為社福團體送暖

愛爾麗贊助基商籃球人才培育計畫

孤單老人1餐當2餐　好好吃飯是心願

全台首次公益團體登東森購物開賣

王令麟服刑三年有感發願助更生人

紙風車劇團來了　10/11桃園獻愛心

王令麟、侯友宜力挺愛盲　東森會員熱烈響應

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

王令麟捐原家中心30萬端午再加菜

公益寒冬送暖！共好包滿載愛與願

倒店前轉念環島送愛　引網友集氣

82歲奶奶玩音樂忘了病痛5/4演出

更多熱門

相關新聞

味全龍啟動秋訓也為社福團體送暖

味全龍啟動秋訓也為社福團體送暖

本月初剛拿下中職二軍總冠軍的味全龍隊，今天正式啟動秋訓，為明年的一軍賽事做準備。為實踐大家長魏應充的公益理念，球隊今天集體簽名響應「疫情相挺」公益共好計畫，邀球迷為社福團體的募款寒冬送暖。明起球迷完成味全龍粉絲團公布的公益行動任務，也將有機會抽到王維中簽名球。

魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打

魏應充回饋基層棒球　接棒未來盃少棒邀請賽開打

國泰世華大樹計畫推平等受教助學

國泰世華大樹計畫推平等受教助學

愛爾麗贊助基商籃球人才培育計畫

愛爾麗贊助基商籃球人才培育計畫

世界腦麻日「頂新和德文教基金會」愛心響應

世界腦麻日「頂新和德文教基金會」愛心響應

關鍵字：

公益愛心雲尼泊爾

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面