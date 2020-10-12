台灣民眾自發捐1億愛心真的有用！偽出國見證尼泊爾災後重建成果

▲展出作品－開門見喜。透過伴「尼」同行：尼泊爾災後重建成果展，讓民眾感受到自己的愛心發揮實質作用。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

你是當年曾發揮一己之力，參與自發性捐款累積近1億元給尼泊爾大地震的善心人士之一嗎？本週10/12~16於外交部外交及國際事務學院一樓展出伴「尼」同行：尼泊爾災後重建成果展，讓捐款民眾有機會看見你的愛心已發揮作用囉！此次展覽集結以攝影作品、紀錄片、援助地圖等，來呈現國內各NGO與政府合作援助尼泊爾災後重建的成果，真實演繹尼泊爾的風土民情，現場開放民眾免費體驗「偽出國」，觀展並打卡分享，即可獲贈限量尼泊爾小物。

▲展出作品－山路。尼泊爾發生7.8級大地震後三個月，Taiwan AID理事長率領理事等四人前往評估重建計劃。重災區BP-GUAN村，山路泥濘不堪，小卡車面臨翻覆危機。

南亞國家尼泊爾於2015年4月25日發生芮氏規模7.8級大地震，造成將近9千人死亡，超過2萬2千人受傷，800萬災民無家可歸，是尼泊爾史上最慘重的天然災難之一。台灣民眾自發性捐款近1億元的高額愛心款項，透過外交部指揮推動下，自2015年起5個台灣NGO包括台灣海外援助發展聯盟(Taiwan AID)、國際合作發展基金會、聯新文教基金會、台灣社會企業創新創業學會、台灣健康服務協會等，與6個尼泊爾當地NGO攜手合作，於尼國9個地區推動10項災後重建方案，每年預計嘉惠超過4萬1千人次，內容涵括社區發展、醫療衛生、教育學習、糧食安全、緊急救援等；並以聯合國永續發展目標為核心理念，幫助尼泊爾人民重建家園、重建心靈、重建經濟，從廢墟中再度站起。

▲副總統賴清德（圖中）也出席觀賞此次展覽。

台灣海外援助發展聯盟舉辦「伴「尼」同行：尼泊爾災後重建成果展」，呈現國內各NGO與政府合作援助尼泊爾災後重建的成果，傳遞人道、公平正義和永續發展的價值並讓攝影作品畫面中的每一個日常，重新展現於眼前，搭配於當地援助的點滴紀錄，將無遠弗屆的大愛精神傳遞下去，展現TAIWAN CAN HELP實力，本次活動也邀請副總統賴清德及外交部政務次長田中光親臨現場，一齊分享成果發表，同時勉勵各組織盡善無私的付出。