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菲律賓拿《美菲防禦條約》嗆中國：擊沉軍艦就是「三次世界大戰」

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▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與，戰機。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲菲律賓外長拿《美菲共同防禦條約》嗆中國，敢擊沉菲律賓軍艦，就是第三次世界大戰。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

記者林彥臣／綜合報導

菲律賓外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）日前在亞洲協會（Asia Society）舉辦的網路直播發表專題演講指出，菲律賓正在南海組建自己的船隊，特別是捕魚船隊，並稱「中國的策略就是讓大量漁船駛入南海，菲律賓也要這麼做」，並且搬出《美菲共同防禦條約》，如果遭受中國攻擊，就是第三次世界大戰。

根據《中央社》報導，陸辛說，這也是菲律賓開始讓護衛艦大量出現在南海的原因，因為這正是中國的策略「讓大量漁船群聚到南海」，菲律賓和部分東南亞國家採取類似策略後，艦艇與中國船隻碰撞或發生其他事故的機率大幅增加。

陸辛說，如果中國「攻擊我們的軍艦，我認為這將觸發菲美共同防禦條約（MDT）的啟動條件…擊沉我們的（軍艦），觸犯共同防禦條約，我猜那將是第三次世界大戰（開端）」。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

《彭博社》記者在中國外交部例行記者會上，針對菲律賓外長陸辛的說法進行提問。汪文斌表示，中方在南海問題上的立場是明確、一貫的「中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，具有充分的歷史和法理依據」。

汪文斌強調，維護南海的穩定是中國和東盟國家的共同責任。中方願與包括菲律賓在內的東盟國家共同努力，相向而行，共同維護好南海的和平穩定。

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