駐美記者簽證期限將至！　陸揚言反制：勿謂中方言之不預

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

中美媒體戰進一步升級！針對有部分中駐美記者申請延長簽證不順的問題，中國外交部發言人汪文斌今（2）日向美方喊話，停止對中方記者的政治迫害和打壓，否則必將採取堅決對等措施，「勿謂中方言之不預」。

汪文斌指出，上週有部分中國記者接到通知，「他們簽證延期的申請獲得了美方批准，有效期從今年8月4日到11月4日，也就是這些簽證實際有效期不足1週，有的甚至只剩3天，他們不得不立即再次提出簽證延期申請，而且仍有部分中方記者至今仍未得到美方明確批准答覆。」

汪文斌續指，美方還無理提出，「在部分記者延期申請期間，不得從事採訪報導活動」，他形容中方記者在美當地的生活，仍存在著巨大的不確定性，「關於中美媒體領域發生的事情，事實經緯、是非曲直一清二楚。」

「中方將本著『口頭對口頭、行動對行動』的原則，採取一切必要措施維護中方媒體記者的正當合法權益。」汪文斌敦促美方放棄幻想，立即停止對中方記者的政治迫害和打壓，否則中方必將採取堅決對等措施。「勿謂中方言之不預」。

事實上，美國國務卿蓬佩奧日前又宣布，將6家中國媒體在美分支機構列為「外國使團」。中國隨後祭出反制措施，要求美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊、美國專題新聞社等6家美國媒體駐華分社，自26日起，限時7天內向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

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