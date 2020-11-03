影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（3）日公布國內新通報一名70多歲女性接種流感疫苗後死亡，接種疫苗廠牌為國光。疾管署副署長莊人祥表示，調查她本身有慢性腎臟病、心血管疾病，因為心肺衰竭死亡，初步研判死因與本身慢性疾病相關。目前國內累積流感疫苗通報不良反應死亡個案有8例，皆與疫苗無關。

▲疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲流感疫苗不良事件通報。（圖／疾管署提供）

莊人祥說明，該名流感疫苗通報不良反應死亡個案為70幾歲女性，調查她本身有慢性腎臟病、心血管疾病，有裝支架，10月19日施打，25日於家中睡夢中過世，死於心肺衰竭。經過詢問兩名專家，初步研判死因與本身慢性疾病相關，與疫苗無關連性。

今年公費流感疫苗總計採購三家廠牌，分別是國光、賽諾菲以及東洋，因為韓國接種流感疫苗死亡通報除了韓國廠外，也有使用賽諾菲疫苗個案，讓外界特別關注，新加坡與馬來西亞更一度預防性暫停使用韓國 SKbioscience與法國賽諾菲兩廠牌流感疫苗，經過相關評估確認其安全性，分別於10月31與11月3日恢復接種。

疾管署指出，目前台灣通報不良反應當中有8例死亡個案，都已經排除與疫苗關連，接種疫苗廠牌分別是賽諾菲4件、國光3件、東洋1件。

根據疾病管制署最新統計，國內累計通報流感疫苗接種後不良反應238件，其中67件屬於嚴重、另有171件非嚴重不良反應。莊人祥表示，相關不良反應通報廠牌分布與接種數量相當；另依食藥署全國藥物不良反應中心最新公布之109-110年度季節性流感疫苗不良事件通報摘要報告，綜合國內目前疫苗不良事件通報之評估結果，並未觀察到須採取相關措施之安全疑慮。