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19歲妹被撞飛「兩眼上吊」　消防跪田中9分鐘搶命：救回來了！

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記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣埔鹽鄉近日發生一起車禍，一名19歲女騎士和一輛轎車相撞，她當場被撞飛摔入田中，失去生命跡象，所幸被埔鹽消防分隊消防員聯手救回。其中一名消防員宋明哲還原當時搶驚險9分鐘的搶救過程，「在急救室外大喊，我們把人救回來啦！」

19歲妹被撞飛「兩眼上吊」　消防雜草中9分鐘搶命：救回來了！（圖／翻攝「爆系故事館」臉書社團）

▲宋明哲說，當時很多人大喊「妹妹妳要加油！加油。」（圖／翻攝「爆系故事館」臉書社團）

宋明哲2日在「爆系故事館」臉書社團發文表示，事發於10月27日，那天忙到爆炸，正中午還去打燒農田案子，「拜託不要再亂燒了，累到快中暑」；回到分隊吃完飯都下午1時多了，正準備去洗澡，突然聽到「救護、救護、趕快出動、趕快出動」，就馬上衝下樓，穿裝備跳上救護車駕駛座。

宋明哲說，因事故地點非常近，1分0幾秒就到場，遠看人躺在稻田堆裡面，不妙感覺油然而生，「機車離人有點遠呀！遠到我當下都看不到」，趕快跳下車就衝過去，還差點摔進田裡。

▼車禍發生在埔鹽，19歲女騎士被撞飛進田裡。（圖／翻攝宋明哲臉書

19歲妹被撞飛「兩眼上吊」　消防雜草中9分鐘搶命：救回來了！（圖／翻攝宋明哲臉書）

「蹲下來，年輕妹妹兩眼上吊沒有呼吸...大不妙，一摸沒有心跳呀！」宋明哲指出，「糟...一邊CPR、一邊跟帥氣學姐喊「OHCA」啦（院外無呼吸、心跳），叫支援、離分隊很近叫支援。」

「1下2下...25、26、27，在雜草堆中按壓，眼睛進草了啦...」宋明哲表示，回過頭來妹妹突然用力「哈」深吸一口氣，他當下超開心大喊，「回來了、回來了」，這還是第一次患者在他眼前恢復呼吸的。

宋明哲說，但還是覺得怪怪的，妹妹眼睛還是半闔上吊，果然一摸摸不到頸動脈，同時旁邊很多人大喊「妹妹妳要加油！加油」；還有人跪著祈求、哭喊「上天一定要保佑妹妹活下來、活下來呀」；連他們也不知覺喊，「妹妹加油、一定要加油！」

▼宋明哲表示，儘早的CPR、儘早使用AED，生命就能延續。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼AED,自動體外心臟電擊去顫器,公共場所,急救設備,心肺復甦,電擊器,心臟病,心血管疾病,醫療設備。（圖／記者李毓康攝）

文中提到，AED監測中，遠遠看螢幕就知道這是VF（心室顫動），心想有機會、非常有機會，「這要電、這要電...大喊所有人離開，電擊 『一顫』1下2下3下…」，3分鐘後強力支援抵達，分隊資深救護教官與很少積極的老學長強勢登場。

「大家很有默契用跑的在處置，不用過多言語，每個人都在做應該做的事，這就是團隊默契吧！」宋明哲指出，心率分析中建議電擊，再CPR再電擊，就這樣第3次電擊後「劈哩啪啦」，妹妹就在救護車上了。

宋明哲表示，一般雙人處置約15、20分鐘完成，所有創傷OHCA處置不到9分鐘就完成上車，這個團隊效率不簡單，「原本駕駛但一直在處理呼吸道的我...莫名其妙就待救護車後倉急救妹妹，這也是一種默契啦。」

▼許多網友大讚消防員辛苦了。（圖／資料照）

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（示意圖／本報資料照）

宋明哲說，上車後第一次監測就摸到妹妹強而有力的脈搏，興奮和駕駛學姐大喊「ROSC、ROSC」（恢復自主呼吸、心跳）；學姐帥氣拿起無線電，驕傲跟指揮中心說，「患者ROSC！被我們救回來了！」

宋明哲指出，然後就賽車魂上身、黃金右腳再現，10幾分鐘路程只花一半時間，就把妹妹送進急診室，還在暈的狀態中，就聽到護理長說「不錯喔」，「這時我們倆不知不覺已經全身汗了，東西整理好，才回過神在急救室外大喊：『我們把人救回來啦』！然後一堆人用奇怪的眼神看我。」

「我們把妳救回來囉，妳要加油走出醫院喔。」宋明哲對妹妹打氣，「妹妹家人有分享近況，她目前在加護病房觀察，雖然還有很多檢查要做，但她已經能坐著、能打字與家人溝通嘍！」他也說，儘早的CPR、儘早使用AED，生命就能延續。

對此，許多網友大讚辛苦了，「好讚，黃金時間救人一命，你們是天使。把人救回的成就感更是比中樂透還開心」、「辛苦您們了，您們是我們的英雄」、「還好有你們，謝謝你們。」

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