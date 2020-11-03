國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

記者黃孟珍、林昱萱／新竹報導

國道3號南下99K、新竹縣寶山段今（3日）上午9時，發生一起嚴重車禍，事發當時5車撞成一團，而其中一名葉姓女子被救出後，身體已經斷成兩截明顯死亡，至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查。

▲國道車禍，1女當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

這起事件發生在3日上午，事發現場2輛聯結車與3輛自小客撞成一團，其中一輛聯結車因翻覆至邊坡、另輛小客車也卡入聯結車車底。

據了解，事發當時24歲的蘇男駕駛聯結車，疑似精神不濟疏於注意前方路況，擦撞一輛自小客車，之後又追撞小貨車，而小貨車又推撞另輛自小客車，自小客車再推撞半聯結車而肇事。事故發生之後，造成其中一名自小客車的女駕駛死亡、3人受傷，而現場一度封閉中線及外側車道，造成後方回堵9公里。駕駛人經警方施以酒精濃度測試，均無酒駕之情事，詳細事故原因待警方進一步調查釐清。

對此，警方呼籲，駕駛人養足精神再上路，避免精神不濟而降低專注力，若精神疲勞，可至服務區或下鄰近交流道充分休息後再出發。行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態；依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可以道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款規定，處新台幣3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。另不論駕駛人或乘客，均應繫妥安全帶，以確保自身安全。