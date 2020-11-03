國軍將領異動遭疑陸軍色彩鮮明　嚴德發否認：三軍一家任用

記者林銘翰／台北報導

國防部將於11月進行重要職務人事異動，其中包括總督督察長、軍備局長、總統府侍衛長，依照過去慣例由三軍輪替，但這波異動被認為「陸軍」色彩太過鮮明，甚至被戲稱為國防部長嚴德發的「嚴家軍」。對此，嚴德發3日回應，國軍人事都是經過一定的程序與評議，因人、因才、適德、適所安置，沒有特別照顧單一軍種的問題，「都是三軍一家任用」。

此波人事晉任拍板後，其中總督督察長、軍備局長、總統府侍衛長依照過去慣例由三軍輪替，但現在被認為「大陸軍」色彩太過鮮明，著實惹火了海、空軍，把這一次人事名單戲稱為「嚴家軍」。軍方人士表示，近期從共軍的軍事行動就可以看到，海、空軍就是負責第一線接敵，「拼命是海軍、空軍在拼，然後陸軍卻升官發財」。

據悉，海軍本想爭取軍備局長職務最終未果，而這也很可能影響到蔡政府重要政策「潛艦國造」，潛艦小組在這波人事異動之後，雖然沒有怠工或是拖遲時程，但各層級確實陷入消沉。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）



行政院長蘇貞昌3日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，國軍人事都是經過一定的程序與評議，因人、因才、適德、適所安置，沒有特別照顧單一軍種的問題，「都是三軍一家任用」，大家不要過多揣測。

此外，海軍司令部2日也表示，潛艦國造案目前依計畫已完成主次要裝備簽約、船段製造工廠建置，且在立法院、監察院兩院委員會監督下，可依預劃節點完成開工準備。

海軍司令部強調，潛艦國造案依期程順利進行，潛艦小組工作士氣高昂，國軍高階將領人事案與潛艦國造案完全無關，海軍持續秉持審慎嚴謹的態度做好風險管控，如期如質完成潛艦建造，籲請國人支持。

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