阿妹跨年開唱「台東訂房爆滿」　交部擬推南迴客運補助、台中包機





▲張惠妹今年跨年在台東免費開唱，台東市區訂房全滿。（圖／EMI提供）

記者賴文萱／台北報導

阿妹張惠妹今年將在台東舉行跨年演場會，交通部長林佳龍指示觀光局展開台東住房率統計，以跨年夜來看，台東市內旅宿業訂房率已全滿，另外，整個台東縣訂房率也飆破8成。交通部以鐵公路、航空全力疏運，不排除對南迴客運祭補貼，也擬以包機形式復飛台中至台東航線。

交通部在中秋、國慶雙連假疏運有成，林佳龍日前指示乘勝追擊，及早檢討上一波疏運經驗，提出進化版的疏運措施，以因應跨年、春節連假，其中阿妹跨年演唱會的台東更屬重中之重。

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因應久未開演唱會的張惠妹，將於跨年夜返鄉展開大型的跨年演唱會，料將吸引數萬歌迷湧入台東前往朝聖。林佳龍指示觀光局展開台東住房率統計，果不其然，以跨年夜來看，台東市內旅宿業訂房率已全滿。





▲張惠妹跨年演唱會視覺。（圖／聲動娛樂提供）

另外，阿妹跨年開唱的外溢效益，更使幅員遼闊的全台東縣，跨年夜當晚訂房率，竟也飆破8成，較往年高出近一倍。此外，截至10月底的統計，元旦當日晚上住宿，台東縣全縣訂房率也已突破7成，顯然阿妹開唱吸引遊客前往台東的「留客率」極高，振興地方產值的效益極高。

交通部官員透露，因應跨年往返台東的龐大疏運需求，林佳龍指示要把這次阿妹開唱，視為台東疏運的「壓力測試」，全面盤點鐵路、公路、航空的最大運能，做為未來台東舉辦大型活動或節慶的參考依據。

▲交通部評估祭出票價補助，鼓勵業者加開客運自高雄行駛南迴改往返台東市區。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

航空部分，目前已有業者推出台北台東往返班機及接駁至演唱會會場的專案，林佳龍另也交付民航局、觀光局與航空、旅行業者洽談，評估中部地區旅客的需求，是否在該期間推出台中至台東的跨年、春節包機，以包機形式復飛台中至台東航線，全力替從北部往返台東的疏運分流。

台鐵方面，則正在規劃南迴電氣化12月下旬通車後，北迴及南迴往返台東的加開班次；客運方面，高雄往台東的公路因路程遙遠，票價難以往下降，但也評估祭出票價補助，鼓勵業者加開客運自高雄行駛南迴改往返台東市區。交通部表示，相關方案細節將盡快於11月中對外公布，以利民眾在訂票時安排相關行程。

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