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立榮東沙包機受阻「異例恐成慣例」　林佳龍：已做好應變措施

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▲▼飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）

▲立榮航空B7-9051次軍包機，日前飛往東沙受阻。（圖／翻攝Flightradar24網站）

記者賴文萱／台北報導

立委陳柏惟、張其祿今（28）日在立法院交通委員會關心立榮航空日前飛東沙包機受香港阻擋一事，要求交通部應向國際民航組織（ICAO）申訴並要求說明，據理力爭。交通部長林佳龍回應，這是國際高度注意事件，現在層次還沒有升高，會先做控管，但也準備好應變措施，該表態的話，會用適當方式循序進行，以不卑不亢的態度來辦理。

▲▼立榮航空公告，5月28日起停航台北-恆春航線。（圖／翻攝立榮航空臉書、官網、恆春機場官網）

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▲立榮東沙包機15日被香港方面要求返航。（圖／翻攝立榮航空臉書）

立榮航空一架由高雄小港機場起飛，飛往東沙B7-9051次的軍包機，本月15日被香港區管中心拒絕進入，引起社會關注。陳柏惟在交委會質詢時表示，軍包機飛東沙受阻，香港稱是危險區域，但按照程序應該先告知，針對此事應該要求國際民航組織給出說明，因為香港的說法可能是騙人的，要據理力爭，避免「異例成為慣例」。

陳其祿同樣也質疑，飛機已經飛到了一半，才被臨時告訴有危險區域，不應該是這樣，雖然軍包機26日還是有補飛完成，但這到底是特例，還是其實有政治上的理由？

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍表示，因為現在層次還沒有升高，目前就先做一個控管，不過也準備好應變措施。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，交通部長林佳龍回應，針對立榮包機事件的事實跟意圖以及造成的後果都有在研判，回應的層次跟強度也必須對等，如果再發生以奇怪理由要阻擋，這就可以比較清楚了解對方可能意圖，但因為這涉及高度敏感的國際關係，必須分層次處理。

林佳龍強調，國際民航涉及多邊關係，若一方不遵守，操作成高度政治，是損人不利己的行為，也會引起眾怒。他說，這是國際高度注意事件，但因為現在層次還沒有升高，目前就先做一個控管，不過也準備好應變措施，該表態或是跟ICAO表達，會用適當方式循序不卑不亢來辦理。

▼民航局公布立榮與香港方面的對話。（圖／民航局提供）

▲▼民航局回應。（圖／民航局提供）

▲▼民航局回應。（圖／民航局提供）

▲▼民航局回應。（圖／民航局提供）

針對此事，民航局也公布通聯紀錄，香港方面明確表達，不接受立榮航空進入香港飛航情報區，我方航管詢問「是否有軍事演習」，沒有得到具體回覆。

民航局強調，對方沒有事先發布飛航公告，我方是被迫返航，並非香港方面所說的「主動取消」。同時呼籲，香港方面應該盡快釐清原因，並出面說清楚，避免類似事件再發生，希望未來能依照國際規範，維護飛航安全與秩序。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發佈會時，也被現場媒體問及事實究竟為何？香港此舉是否大陸授意？但大陸國台辦發言人朱鳳蓮不正面回應，僅稱「香港民航處已經作了說明，建議你認真查閱。」但重申，大陸有決心、有能力挫敗一切「台獨」挑釁行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

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