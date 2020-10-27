　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民間版住房補助「500元進擊券」來了　林佳龍喊話盼更多業者參與

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

安心旅遊國旅補助將於10月底正式落幕，民間觀光業者聯合發起「民間版國旅補助」，目前已有近400家旅宿業者報名參加，民眾只要上網3步驟下載補助券，入住指定旅宿時就可折抵500元。交通部長林佳龍今（27）日受訪被問及此事回應，對於業者接力推出旅遊優惠樂觀其成，也呼籲更多業者一起來參與。另外，他說，政府已通過紓困3.0特別預算，除了對受到衝擊的觀光業者有薪資補貼外，也會善用預算，提出新優惠或是轉型方案。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情衝擊對觀光業影響重大，林佳龍表示，第一時間政府就超前部屬，從防疫、紓困到振興，讓觀光產業可以穩定下來，對於這時候業者能接力推出旅遊優惠樂觀其成，也呼籲更多業者來參與，讓安心旅遊可以像接力賽一樣，一棒接一棒。

林佳龍也說，觀光業者都發揮很多創意，除了旅遊補助外，還有類出國2.0，更有像大台北觀光飯店業者推出接父母到台北過年的方案。現在政府也通過紓困3.0特別預算，除了對受到衝擊的觀光業者有薪資補貼外，也會善用預算，提出新優惠或是轉型方案，他說，畢竟觀光業是一個市場經濟，如果能由業者一起參與，產生的影響力會更大，希望大家全力來推動，一起努力。

▲▼觀光,觀光客,國旅,澎湖,旅遊,旅客。（圖／觀光局提供）

▲年底國旅補助結束，觀光業恐再迎來寒冬。（圖／觀光局提供）

截至今（27）日為止，已有近400家旅宿業者申請加入「住宿進擊券」計畫，各縣市旅宿業家數分別為宜蘭53家、花蓮37家、台東24家、屏東27家、高雄17家、台南11家、嘉義2家、台中29家、南投28家、苗栗19家、彰化6家、台北21家、新竹15家、桃園7家、基隆1家、金門19家、澎湖13家、馬祖6家，參與家數以東台灣114家最多。

民眾可選擇旅館、民宿、觀光旅館入住，最低只要500元就可使用，目前已有10家連鎖飯店加入，包括福容大飯店、力麗觀光飯店、香城飯店集團、御宿旅館集團、花鄉連鎖飯店，部分業者也另外推出加碼活動，如泰安觀止可折500到1250元。

▲▼住宿進擊券11/1開跑。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼住宿進擊券11/1開跑，民眾只需上網登錄即可。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼住宿進擊券11/1開跑。（圖／記者李宜秦攝）

民眾只需三步驟，包括查看適用補助的旅館、完成訂房、上網登記入住日期，即可享有優惠，外國人也可使用，不需上傳身分證，由於此計畫是由業者自行發起，因此業者不需準備申報資料，補助計畫預計自11月起至明年12月底。另外未來預計發放1000萬份的實體補助券，提供民眾使用。

中台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰表示，今年觀光旅宿業歷經三溫暖，上半年疫情影響，旅宿住宿率只剩不到三成，損失達到160億，所幸7月起有安心旅遊補助，旅宿業生意好轉，不過11月開始補助結束，榮景也將跟著結束，再度進入觀光寒冬。

▲▼住宿進擊券11/1開跑。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光業者自主發起國旅補助刺激觀光。（圖／記者李宜秦攝）

黃正聰表示，日前已詢問過交通部，但由於經費用於紓困方案，現下已沒有預算推出國旅補助，因此民間業者決定在政府找到預算前，自行發起補助，刺激旅客觀光消費，他估算，旅宿每房每晚可創造7000元的產值，若政府投入40億，就可回收560億元的觀光產值。

若有旅宿業者惡意抬高500元，再讓民眾折抵500元，等於讓旅客使用原價住宿的狀況，黃正聰表示，如果抓到就會將該業者列為黑名單，並踢出計畫內。

旅館公會全聯會理事長張榮南表示，旅行業推估，若遲無補助，年底恐會有千家旅行社倒閉，而旅館業恐怕也慘兮兮，他表示，如果政府沒有預算協助，旅宿業者「過年前會很慘」，希望政府加減給補貼，搭配民間自發的進擊券，達到加乘效果。

▲中台灣觀光產業聯盟表示，未來預計發行1000萬份實體進擊券，民眾也可掃QR Code使用優惠。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

▲▼ 。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

▲▼中台灣觀光產業聯盟表示，未來預計發行1000萬份實體進擊券，民眾也可掃QR Code使用優惠。另外還有舉辦抽獎活動。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

▲▼ 。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

▲▼ 。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

安心遊2.0「住宿進擊券」官網http://www.save500.tw/

安心遊2.0臉書官方帳號https://m.facebook.com/安心遊20-102430298334500

安心遊2.0臉書LINE官方帳號https://lin.ee/Xtjh4wg

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
國內4起流感疫苗接種後死亡　疫苗廠牌曝光
身價1430億！汶萊「奢華派對王子」逝世享年38歲
全台首輛法拉利F8 Spider台中現蹤！超狂買家身分曝光
快訊／台灣4人接種流感疫苗後死亡　疾管署：無直接關係
YAMAHA「新把妹神車」來了　價格、規格曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病

新北、桃園登革熱已68例！環保署點出「高風險場域」要加強查核

台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排名曝光：被南韓虐慘

戶政大當機！台中怨偶請假辦離婚...苦等4hrs殘念　今15分鐘分手

民間版住房補助「500元進擊券」來了　林佳龍喊話盼更多業者參與

環團公布15用電大戶綠能使用評比　先鋒者台積電、台化纖跑第一

12月開航曼谷、大阪、東京3航線　星宇航空逆勢操作原因曝

全台首輛法拉利F8 Spider凌空停台中！神豪買家曝...好多超跑

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

流感疫苗不良事件通報4死「3例賽諾菲、1例國光」死因為心血管疾病

新北、桃園登革熱已68例！環保署點出「高風險場域」要加強查核

台灣人「工作16.9天」才能買iPhone 12 Pro！排名曝光：被南韓虐慘

戶政大當機！台中怨偶請假辦離婚...苦等4hrs殘念　今15分鐘分手

民間版住房補助「500元進擊券」來了　林佳龍喊話盼更多業者參與

環團公布15用電大戶綠能使用評比　先鋒者台積電、台化纖跑第一

12月開航曼谷、大阪、東京3航線　星宇航空逆勢操作原因曝

全台首輛法拉利F8 Spider凌空停台中！神豪買家曝...好多超跑

門票50元超佛心！嘉義親子牧場秘境　還能體驗擠牛乳、划手搖船

台灣結合美軍「跳島制海」戰略　組「飛彈島鏈」封鎖共軍擴張

中信盃黑豹旗／復旦挺過6屆連敗挫折　力退磐石首勝到手！

Zoom 增添超強新功能！　安卓應用搶先上線

吳宗憲「打完疫苗暈4天」籲別打...醫曝「暈眩症」搞鬼：跟疫苗無關

月初過完生日！台中清朝嬤滿「117歲」　拿重陽金牌燦笑：比去年重

環團公布用電大戶綠能評比！台積電奪綠電先鋒者、台塑石化交白卷

中信盃黑豹旗／關西高中2連勝首闖64強　教頭目標達成拚32強

小S泛淚哽咽「奶奶總抓準時間」曝可愛互動：她和爺爺又相遇了

宜蘭三星蔥價格飆4倍！每公斤破300元　宵小偷拔20公斤警追緝中

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

內湖深夜直擊「裝甲車隊」疾駛上陽明山

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

天才衝衝衝播14年！網揭關鍵：形象改變了

好市多驚天低價！「尾數7＋＊」就是答案

51歲男打流感疫苗病危　神秘人捐醫藥費

放火脫困後秒提告　網：很好示範

更多熱門

相關新聞

交通部首屆辯論賽「東吳大學奪冠」

交通部首屆辯論賽「東吳大學奪冠」

交通部主辦「第一屆交通盃辯論賽」冠軍出爐啦！經過3日賽事，吸引全臺18所大專院校共23支辯論隊伍、超過百人青年辯士參與激辯，最終由東吳大學正言社B隊拿下冠軍。交通部長林佳龍在26日於閉幕典禮致詞表示，交通政策除了專業規劃，也需要與民眾的現實需求一同考量，永遠要傾聽各界的聲音。

林佳龍：身為台南女婿也一頭霧水

林佳龍：身為台南女婿也一頭霧水

國道台南段路標挨轟　林佳龍急處理

國道台南段路標挨轟　林佳龍急處理

台鐵驚爆44公分斷軌　蘇貞昌要求盡速報告

台鐵驚爆44公分斷軌　蘇貞昌要求盡速報告

台鐵瞞斷軌44公分　林佳龍要嚴懲

台鐵瞞斷軌44公分　林佳龍要嚴懲

關鍵字：

進擊券住房補助民間版住房補助林佳龍

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

不會立中柱！台中女遭房東趕走

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面