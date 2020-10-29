砸500億打造世界級藍色公路！兩大「離島客貨輪」2023年建造完畢

▲交通部打造世界級藍色公路。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

台灣是海洋國家，交通部長林佳龍表示，交通部提出「藍色公路十年整體發展規劃」，從航、港、船、遊、貨五大面向，擬定短、中、長期計畫，未來10年將投入500億元打造世界級藍色公路。

林佳龍表示，台灣是海洋國家，海洋領土面積是陸地的三倍，航運是台灣對外連結最古老的方式。呼應總統永續海洋國家及行政院向海致敬政策，交通部將提出「藍色公路十年整體發展規劃」。

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林佳龍指出，短期計畫是迎接「2023跳島旅遊年」，這是第一階段的檢核點。除了完成金馬澎離島港埠郵輪設施外，新台澎輪、新台馬輪兩大離島客貨輪，也將於同年建造完成。

▲▼台灣四面環海，部分國人偏好搭船到離島遊玩。（圖／記者李宜秦攝）

而中長期的規劃包括鼓勵國際行銷推廣，吸引國際品牌郵輪來台，打造智慧化服務環境；除離島郵輪設施優化，基隆、高雄持續打造為國際郵輪雙母港，改善台中、安平、花蓮旅運設施，以及各地交通船碼頭設施，推動遊艇泊位倍增。

協助離島汰換公有交通船、獎補助民船汰舊換新，扶植我國郵輪自有品牌，打造在地化郵輪產業鏈；規劃加強及優化離島相關旅遊服務設及接待能量；提供獎勵，吸引航商採空艙便載，將實櫃及空櫃透過海運於我國各國際商港間轉運，以進一步吸引航商改採海運運輸貨櫃，降低陸運負擔，減少空汙。

林佳龍表示，相關計畫將陳報行政院核定，期望由國家級的發展計畫，營造優質的海運環境。