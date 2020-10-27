台鐵斷軌案懲處　林佳龍：局長說「會負責」一併列究責範圍

▲台鐵斷軌44公分通報不實，又被爆出懲處吹哨人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者賴文萱／台北報導

台鐵斷軌44公分事故懲處名單，被爆出最早發現問題的「吹哨人」道班領班連帶被懲處惹議。交通部長林佳龍今（27）日受訪指出，名單會根據新的檢討報告再重啟懲處，台鐵局長張政源也表示會負起責任，目前先請他把事情處理好，等檢討報告完成後，再一併列入究責範圍。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

外界關心台鐵斷軌事件後續處理進度，林佳龍出席交通部第21屆金路獎頒獎典禮，會前受訪表示，在交通部政次王國材主持下，已召開相關會議，後續也會參考運安會的意見，行政院也很關心這件事。交通部將會持續追蹤，以兩周的時間來做內部檢討，找出整個事件的原因，並提出改善措施。

至於先前台鐵自行進行的懲處惹議，林佳龍說，會根據新的檢討報告再重啟懲處，台鐵局長張政源也表示會負起責任，但目前是先請他把事情處理好，等整個檢討報告完成後，再一併列入究責範圍。

▲每日搭乘台鐵旅客數高達上萬人。（圖／記者張榮恩攝）

針對懲處名單惹議，台鐵先前回應，並未刻意針對通報人處分，主要是因相關當事人（該轄區養路主管）未依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置。另外，台鐵針對該案已重啟調查組成專案小組，26日下午召開第一次專案調查會議，專案檢討報告將於兩周內報部，再一周提出第二波獎懲名單，有疏失應負責者依規定懲處，有採取適當處置者也將予以獎勵，有管理疏失之主管層級也會檢討其行政責任並究責。

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