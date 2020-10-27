交通部首屆辯論賽「東吳大學奪冠」！23隊激辯汽燃稅　林佳龍：會傾聽

▲交通部主辦「第一屆交通盃辯論賽」，由東吳大學奪下冠軍。（圖／交通部提供，以下同）

記者謝承恩／綜合報導

交通部主辦「第一屆交通盃辯論賽」冠軍出爐啦！經過3日賽事，吸引全臺18所大專院校共23支辯論隊伍、超過百人青年辯士參與激辯，最終由東吳大學正言社B隊拿下冠軍。交通部長林佳龍在26日於閉幕典禮致詞表示，交通政策除了專業規劃，也需要與民眾的現實需求一同考量，永遠要傾聽各界的聲音。

目前國內汽車燃料使用費的徵收方式為隨車徵收，歷年來始終不斷有討論。交通部、交通部運輸研究所、中華辯論推廣協進會於10月24日至26日連續3日，共同舉辦的「第一屆交通盃辯論賽」，便以「我國汽燃費徵收方式應採隨油徵收」為題，將交通政策的討論引進校園。

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▲「第一屆交通盃辯論賽」吸引全臺18所大專院校共23支辯論隊伍。

第一屆交通盃辯論賽最終由東吳大學正言社B隊脫穎而出奪得冠軍，亞軍則由政治大學演辯社B隊拿下，季、殿軍分別為東吳大學正言社A隊與中國文化大學華岡演辯社，最佳辯士則由政治大學演辯社B隊李守治，以及中國文化大學華岡演辯社黃柏翔獲得。

林佳龍部長致詞時說，他所認識的辯論就是「集眾智、爭異同、築共識」的過程，很高興有機會透過交通盃辯論賽這個平台，讓青年學生跟交通部有更多交換意見的機會。

▲「第一屆交通盃辯論賽」由東吳大學奪冠、政治大學演辯社B隊奪下。

林佳龍部長表示，交通部舉辦辯論賽就是希望透過理性的對話，讓政府重要的決策能有更好的想法。因為政府的決策，沒有最好、只有更好，為了達成「更好」，希望透過辯論活動，促進民眾、青年朋友有更多理性的溝通與對話的過程，未來也希望部內能考慮辦理更多類似的活動。

林佳龍部長指出，雖然不是所有隊伍都能拿下冠軍，但過程跟結果一樣重要，我國是個民主自由的國家，公共政策的制定既要符合法律也要尊重民意。林佳龍部長強調，民主這兩個字在中文裡有各種可能的解讀，民主就是人民做主，但在這之前，必須做人民主，具有討論公共議題的能力。

▲「第一屆交通盃辯論賽」辯題為「我國汽燃費徵收方式應採隨油徵收」，林佳龍親臨致詞頒獎。

交通部政務次長陳彥伯在賽後點評時表示，正、反雙方都對汽燃費應如何徵收才公平有所著墨，但汽燃費做為道路養護的費用，收費方式是否簡政便民也是一個關鍵，同學的意見對交通部而言非常有意義，也提供了不同層面的考量，他收穫很多。交通部強調，辯論賽是交通教育的嘗試，題目的選擇僅是一項議題，思辨的過程重點在學習同理心及訓練邏輯思考能力，而不在於分出立場的勝負。