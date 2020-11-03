再打臉黃偉哲「只壞2盞燈」　學生嗆搞錯重點：現在當然開好開滿

記者黃翊婷／綜合報導

長榮女大生遭擄殺身亡，同校學生、校友紛紛跳出來指稱事發路段的燈都不亮，台南市長黃偉哲2日晚上9時親自重返現場，表明會回應民意、全面檢討。然而，學生們一個小時後再度於臉書PO文打臉，「我們學生講的是事情發生之前燈都沒開，偉大市長是講燈只壞兩盞……但你是在案發後才去現場看的啊！燈當然給你開好開滿。」

▲事發路段如果沒有開路燈，真的非常昏暗。（圖／翻攝自Facebook／長榮大學讚！）

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對於女大生奪命之路到底有多黑，黃偉哲2日晚間9時在工務局長與歸仁區長等官員的陪同下，前往案發的台鐵便道巡視，關心現場的路燈狀況，確認造成治安疑慮的相關情況是否有所改善。他強調，會回應民意要求，政府不會迴避責任，只是不希望因為過度情緒，模糊了焦點，針對全市校園安全的重新檢視和檢討，是當下最重要的課題。

不過，黃偉哲的「實地視察」並未獲得學生支持。大約一個小時後，一開始掀起實名舉發活動討論的臉書社團「長榮大學讚」，學生們再度PO文打臉，認為黃根本沒有搞清楚學生和居民想表達的意思，「我們學生講的是事情發生之前燈都沒開，偉大市長是講燈只壞兩盞……但你是在案發後才去現場看的啊！燈當然給你開好開滿，難道是語言隔閡？」並再度PO出只壞兩盞燈的新聞。

▼▲黃偉哲前往視察，路燈亮好亮滿。（圖／記者許宥孺翻攝）

其他網友也覺得很氣憤，紛紛留言酸諷，「他可能不知道有些地方省電費沒在開路燈」、「壞掉的兩盞是他的眼睛吧？」、「氣死，這市長腦袋根本有洞，壞掉歸壞掉，重點是沒開燈啊」、「燈幾乎沒亮是在案發之前的事情，現在發生事情了，當然能亮、應該亮的都亮了，這個是很基本的邏輯吧！重點不是那兩盞燈不亮，重點是，案發前就是不亮」。

還有部分網友跑到黃偉哲的臉書專業PO文底下留言，狂刷事發路段先前沒開燈的「暗黑照片」，希望他正視這個問題。但也有網友幫忙緩頰並表示，「其實事情也沒那麼複雜，如果學生會走這條路的話，應該請學校協調開燈，開到凌晨2點，或是學校基於安全，請學生不要走那條路。大家就是一起把事情做好。」

▼學生們再度PO文打臉黃偉哲。（圖／翻攝自Facebook／長榮大學讚！）

▼網友在黃偉哲的臉書PO文底下留言。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）