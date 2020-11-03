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台南資深刑警認了：吃案文化是事實　評比破案率「要減少分母」

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記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞鍾姓女大生遇害，不僅掀起校園治安問題討論，連帶也爆出警方吃案等疑雲。一名在台南任職的資深刑警於臉書PO文聲稱，吃案文化是不爭的事實，大多數都是因為「破案率」的數字壓力影響，如果改以「破案數」來評比，或許有機會改善這樣的狀況。

▲▼長榮女大生遭擄殺，台南市警察局局長詹永茂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼▲台南市警局長詹永茂出面致歉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼長榮女大生遭擄殺，台南市警察局局長詹永茂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，犯下擄殺女大生案件的梁姓凶嫌，退伍後就在家當啃老族，甚至淪為偷竊女性內衣褲的大盜，決定下手之後，他三度埋伏現場，決心一定要「成功」，並在10月28日晚間盯上走出校門的鍾女，隨即上前將繩索套於頸部，強擄上車意圖性侵，但疑似因為用力過猛，最終將人勒斃。

案件曝光之後，有女學生跳出來指稱，案發前一個月在相同地點險些遭擄，嚇得跑去報案，警方卻沒有開立三聯單、立案調查，掀起社會各界對於警方是否吃案的討論。

▲▼女大生遭擄殺！同學「樹綁白絲帶」悲曝：有她在的地方就有笑聲。（圖／記者吳世龍攝）

▲同學獻上花束悼念離世的鍾女。（圖／記者吳世龍攝）

根據《自由時報》報導，一名在台南任職的資深刑警透露，吃案文化在警界是不爭的事實，他身為警察很了解第一線警員的無奈，扣除少部分真的是因為懶得處理的同事，大多數警員都是受到警政署「破案率」的數字壓力影響，想要讓數字好看，就得想辦法減少「分母」，也就是發生的刑案數字，假如能夠改為用「破案數」來評比，或許就能改善這樣的風氣。

然而，在鍾女命案發生之後，台南歸仁分局長被懲處拔官，台南市警局長詹永茂也已致歉自請處分；此外，警政署署長陳家欽也在2日下午5時警政署召開全國連線「校園安全維護視訊會議」時，拋出重話表示，「再吃案就一律拔官！」但究竟能達到多大的成效，仍有待後續觀察。

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