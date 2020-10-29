　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商標示有廁所！他開怨「每次都鎖住」　員工更憋屈：老是在處理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

廁所,便秘,大便（圖／記者周宸亘攝）

▲超商員工對廁所相當恐懼。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣超商以前不提供廁所，但現在幾乎都設有給顧客用的洗手間，讓人出門不怕尿急。卻有網友在臉書《爆怨2公社》貼文抱怨，說很多超商招牌上明明標示有廁所，但門根本都鎖住，敲門也沒人回，讓他很納悶「是不是應該把廁所招牌移除？」貼文意外釣出員工們，說這樣做是有原因的，大吐心中憋屈。

這位網友文中抱怨超商，「明明標示有廁所，但是門都是鎖住……敲門也沒人回應……不給人用……」，質疑如果不給顧客用洗手間，是不是應該乾脆把招牌上的廁所標示拿掉。貼文一出，許多人也有同感，「尤其在最趕的時候，看到有廁所，進去之後看到不能使用，噢我的天啊」、「跑外面屎在滾的時候，遇到這種真的會幹死！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，話題意外吸引各家超商店員留言，「當幾天店員就知道為何封閉廁所了」、「如果你看店員老是處理噴在兩公尺高度的大便也會感到很厭世」、「很多沒公德心的人造成的」、「還有看過有進去裡面洗澡的。」

也有人為店員發聲，「因為疫情關係，已經不開放使用很久了」、「看過一次廁所慘況後，我再也不借便利商店的廁所」、「因為疫情的因素才不開放的，有的是衛生習慣差，經血跟屎尿噴的馬桶蓋跟馬桶邊緣都是」、「不外借是正確的……一堆拉屎故意要拉在外面 不然就是尿尿一定要噴在坐墊或是椅背上噁心死了。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／法國爆恐攻多人死傷！　1男遭「斬首」陳屍教堂
好市多買牛奶「忘了搖一搖」　她回家崩潰！一票人遇過：真可怕
全聯「超級週年慶」開跑　逾300款商品買1送1
不是溺水致死　朱冠甍遺體相驗結果出爐！妻靈堂心碎痛哭
快訊／台大教授陳屍研究室辦公桌　享年50歲
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

失戀如何「不吃回頭草」？　網推這招最快：全境封鎖

山林赫見廢棄吉普車爬滿藤蔓　網歪樓：千尋爸媽的車？

卷卡不離身、不拆封、不假手　教育部：明年學測、英聽至大陸設考場

傳承鹿港手工紙傘技藝　成美園推親子手繪紙傘

「以為客吃霸王餐」闆娘：沒賣麻辣燙　外送真相氣炸！苦主2招自保

超商標示有廁所！他開怨「每次都鎖住」　員工更憋屈：老是在處理

楊志良喊話「緩打賽諾菲疫苗」　疾管署：未來若有問題再討論

考生注意！110學年大學學測10/30起開始報名

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

失戀如何「不吃回頭草」？　網推這招最快：全境封鎖

山林赫見廢棄吉普車爬滿藤蔓　網歪樓：千尋爸媽的車？

卷卡不離身、不拆封、不假手　教育部：明年學測、英聽至大陸設考場

傳承鹿港手工紙傘技藝　成美園推親子手繪紙傘

「以為客吃霸王餐」闆娘：沒賣麻辣燙　外送真相氣炸！苦主2招自保

超商標示有廁所！他開怨「每次都鎖住」　員工更憋屈：老是在處理

楊志良喊話「緩打賽諾菲疫苗」　疾管署：未來若有問題再討論

考生注意！110學年大學學測10/30起開始報名

養5年整隻崩壞！「V臉美貓」400克↛胖到12kg　秀3倍大腫臉驚呆網

10歲男童全裸蹲路邊收書包　繼母怒吼閉嘴他哭喊「不要打了」

開店就客滿！台中人氣平價牛肉麵　肉塊大又Q、湯濃越喝越涮嘴

國台辦評江蘇台商檢測烏龍　陸委會：不應藉機政治口水

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

中信盃黑豹旗／北士商黃幼晴送2K再見三振　剛練投1月助勝南湖

中職／兄弟對味全熱身賽黃恩賜先發　張志豪歸隊中外野

中職／兄弟總冠軍賽帶11投手　野手包含張志豪、蘇緯達、岳政華

基隆警1週破2處天九牌職業賭場　扣161萬賭資

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

生活熱門新聞

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

天鵝生成！可能還有颱風下周恐威脅台灣　2波變天探16度

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」

台灣人工作16.9天才能買12 Pro！排名曝光

水逆、火逆一起來！12星座「11月初運勢」曝

青青除名JKF女郎！直播工作也喊卡

行人正常過馬路　竟被騎士嗆聲

正妹開箱「迷你行動電源」　驚見真相傻了

更多熱門

相關新聞

丹寧牛仔金屬藍口罩10/31開賣

丹寧牛仔金屬藍口罩10/31開賣

牛仔系列又來了，萊爾富繼上週開賣萊潔炫彩外耳繩「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，今（29日）公告再推出新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩，將於10月31日上午10點開賣，全台限量2萬盒。

怒寫負評「女店員超挑釁」！店家2年後囂張回

怒寫負評「女店員超挑釁」！店家2年後囂張回

僅3天！四大超商萬聖優惠盤點

僅3天！四大超商萬聖優惠盤點

7-11加盟主趁妻懷孕偷吃店員　法官怒批：渣男

7-11加盟主趁妻懷孕偷吃店員　法官怒批：渣男

萬聖節戴金球頭盔！網猜「金莎+1」媽崩潰：毀了

萬聖節戴金球頭盔！網猜「金莎+1」媽崩潰：毀了

關鍵字：

超商廁所便利商店店員員工爆怨2公社

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面