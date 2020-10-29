超商標示有廁所！他開怨「每次都鎖住」　員工更憋屈：老是在處理

▲超商員工對廁所相當恐懼。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣超商以前不提供廁所，但現在幾乎都設有給顧客用的洗手間，讓人出門不怕尿急。卻有網友在臉書《爆怨2公社》貼文抱怨，說很多超商招牌上明明標示有廁所，但門根本都鎖住，敲門也沒人回，讓他很納悶「是不是應該把廁所招牌移除？」貼文意外釣出員工們，說這樣做是有原因的，大吐心中憋屈。

這位網友文中抱怨超商，「明明標示有廁所，但是門都是鎖住……敲門也沒人回應……不給人用……」，質疑如果不給顧客用洗手間，是不是應該乾脆把招牌上的廁所標示拿掉。貼文一出，許多人也有同感，「尤其在最趕的時候，看到有廁所，進去之後看到不能使用，噢我的天啊」、「跑外面屎在滾的時候，遇到這種真的會幹死！」

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沒想到，話題意外吸引各家超商店員留言，「當幾天店員就知道為何封閉廁所了」、「如果你看店員老是處理噴在兩公尺高度的大便也會感到很厭世」、「很多沒公德心的人造成的」、「還有看過有進去裡面洗澡的。」

也有人為店員發聲，「因為疫情關係，已經不開放使用很久了」、「看過一次廁所慘況後，我再也不借便利商店的廁所」、「因為疫情的因素才不開放的，有的是衛生習慣差，經血跟屎尿噴的馬桶蓋跟馬桶邊緣都是」、「不外借是正確的……一堆拉屎故意要拉在外面 不然就是尿尿一定要噴在坐墊或是椅背上噁心死了。」