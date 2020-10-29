在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

許多員工平時被壓榨，但為了保住飯碗，總是敢怒不敢言。一名女網友就發文吐苦水，表示公司有個奇怪的規定，竟要求「上廁所不得超過10分鐘」，沒想到引起廣大共鳴，甚至有苦主抱怨，進廁所必須刷門禁卡，超過時間還要扣薪。

女網友在「爆廢1公社」po文表示，自己曾待過一間公司，內部規定上廁所不能超過10分鐘，讓她不禁好奇，大家是否有類似經歷，「說一個你遇過的奇葩公司規定！」

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沒想到，話題讓大票員工心有戚戚焉，其中「上廁所限制」這件事，竟然不少人都碰過，而且各種規定千奇百怪，讓人大開眼界，像是設上限時間、次數，有的還要打卡，「以前學生時期打工，老闆規定，一天最多上4次廁所」、「上廁所不能超過3分鐘，不管大小號，然後一天只能2次，不能固定時間上廁所」、「大便要報告」、「上廁所限時間，超過扣薪水」、「上廁所需要刷卡」、「規定衛生紙使用張數」、「廠長説上班時間不能上廁所，只有休息10分鐘能上」、「上廁所要刷進出時間」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當然，長期以來吵不完的加班、請假問題，也令員工人們無奈，許多人趁機留言吐苦水，「請病假要提前講，當天臨時通知會造成主管的困擾」、「時數超過...主管先幫你打卡下班，但你得繼續工作」、「生理假要附證明」、「禮拜一不準請假」、「不能準時下班」、「一個月先扣兩千，等全勤再還你」、「公司責任制，遲到要請假」、「準時上下班是傳說」、「休假超過兩天要公司同意，不能出國」。

另外，還有一些比較奇葩的例子，像是「便當加熱，微波爐用一次10元」、「不能長得太美，太靠近老闆都是小三」、「午休吃飯只有給7分鐘」、「不能下班後群聚」。