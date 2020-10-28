求職快來！　萬聖節永康辦徵才釋逾1600職缺

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心將於10月31日上午9時30分在永康東橋里活動中心舉辦大型徵才活動，歡迎民眾參加。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



勞動部雲嘉南分署永康就業中心將於10月31日上午9時30分至12時30分在永康東橋里活動中心舉辦大型徵才活動，計有34家企業開出逾1600個工作機會，超過500個職缺起薪30K，還有營造廠商徵求現場工程人員，祭出月薪最高65K找人才，歡迎民眾參加。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，這次徵才包括台積電、台灣穗高科技、錸恩帕斯科技、宏遠興業、統一企業、大成長城企業、南光化學製藥、府城汽車客運、海底撈火鍋等34家廠商來徵才，釋出工程師、品檢員、會計、採購、人資專員、工安管理師、儲備幹部等共1612個多元職缺，歡迎民眾至現場與廠商進行面談，展現企圖心，增加錄取機會。

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劉邦棟還說，此次開出職缺有超過500個工作機會起薪3萬以上，其中不乏高薪職缺，如潤弘精密工程開出65K要找有經驗的現場工程人員；口罩國家隊恒大公司與宏陽工程顧問公司要找儲備幹部與聯結車司機，薪資上看60K；而昇陽半導體、易昇鋼鐵、大成長城企業也提供破5萬以上待遇要找工程師或獸醫師來搶人才。

當天除徵才活動外，還有職涯諮詢服務與多元單位展售，另設置產業展示區，邀請機能衣大廠宏遠興業於現場進行織布技術與產品展示，讓求職民眾可了解相關產業趨勢。活動會場也提供酒精消毒、量測體溫防疫措施，提醒民眾務必佩戴口罩做好防護措施後進場，相關訊息可洽詢永康就業中心（06）203-8560或至分署官網查詢。

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