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「大安開槍就是我」囂張男停霸王車還嗆媒體　穿刑警背心誤導店家

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▲桃園市曾姓男子上月30日在桃園區經國路某餐廳停車，一停卻超過12小時，警方到場時還一度向店家與媒體嗆聲「大安分局開槍就是我」…。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子上月30日在桃園區經國路某餐廳停車，一停卻超過12小時，警方到場時還一度向店家與媒體嗆聲「大安分局開槍就是我」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子上月30日一早將愛車停在桃園區經國路某餐廳停車場，一停超過12小時，店家營業時間通知曾男移車卻遲遲等不到，後來找警方協處，曾男才在晚間移車辯稱車子故障，見媒體趕來拍攝還怒嗆「大安分局開槍就是我」態度囂張。警方查出曾男上月23日曾犯下在台北大安捷運站開槍、桃園區持槍打傷人案，曾當天停車時，身穿刑警背心企圖誤導店家，已通知曾男到案說明。

▲桃園市曾姓男子（穿短褲者）上月23日在桃園區夥同2名王姓男子持槍毆打邱姓男子成傷。（資料照／翻攝自臉書《爆料公社》粉絲專頁）

▲桃園市曾姓男子（穿短褲者）上月23日在桃園區夥同2名王姓男子持槍毆打邱姓男子成傷。（資料照／翻攝自臉書《爆料公社》粉絲專頁）

桃園警分局指出，同安派出所上月30日晚間接獲經國路某店家報案，指稱店家私有小型停車場被佔用車位，店家根據監視畫面查出，車主在當天一早停車，當時還身穿刑警背心，讓店家一度以為是刑警辦案，但在營業時間裡，客人車輛無法停放，才請車主移車，因苦等不到車主移車才請警方協助處理。

同安派出所員警到場後，28歲的曾姓車主才在晚間姍姍來遲，向員警解釋是車子故障，但曾姓車主事後向店家嗆聲，還有某媒體到場拍攝時，曾男態度囂張嗆聲「大安開槍就是我」，還以三字經連續怒嗆媒體與店家。

▲桃園市曾姓男子上月23日在台北市大安捷運站疑因行車糾紛開槍洩恨，事後被大安警分局移送桃檢偵辦。（資料照／記者邱中岳攝）

▲桃園市曾姓男子上月23日在台北市大安捷運站疑因行車糾紛開槍洩恨，事後被大安警分局移送桃檢偵辦。（資料照／記者邱中岳攝）

桃園警方查出，曾姓車主曾在上月23日早上涉及在桃園區夥同兩名王姓男子持槍毆打邱姓男子，當天下午還在台北市信義路、復興南路在大安捷運站附近，疑因行車糾紛開槍洩恨，事後被大安警分局循線在新北市新莊區拘捕到案，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇以及恐嚇自由等罪嫌送辦，北檢開庭後以5萬元交保，警方查出曾男確實曾穿刑警背心，已通知曾男到案說明，將依恐嚇與冒充公務員服章官銜罪嫌函送。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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