DJ Cookie領軍7歲小鼓手　阿美族複音及森巴鼓創造T-POP

▲「電‧到底2020不夜山海電子音樂祭」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府舉辦的「電‧到底-2020不夜山海電子音樂祭」，終於在台東美術館公開屬於台東最美麗的聲音，歷經3個多月的尋找聲音、靈感及製作，震撼現場近千名觀眾，直呼太感動了！

一開場DJ Cookie就一連Mix多首嗨歌，為跨界電音秀暖身，播放的紀錄片中Cookie深入5個部落學習原住民文化及樂器，最先由比西里岸部落的7歲小女孩，打著部落獨有的寶抱鼓登場，接著台東森巴鼓隊壯麗進場，現場民眾隨著鼓身搖擺，最後阿美族複音青春歌隊現身，演唱郭英男老師的「老人飲酒歌」，經過Cookie重新改編帶來全新風貌，表演嘉賓DJ Kaku與妻子也一起進入台下與民眾跳舞，感受臺東的最美的聲音，前所未有的T-POP秀。

台東縣長饒慶鈴表示：「第一次由公部門舉辦電音祭，也設定出新的DJ徵選賽制，最後DJ Cookie帶來專屬台東的聲音，希望發掘並培育臺灣真正的DJ，創作屬於自己文化的音樂，宣導電子音樂正確的觀念，翻轉既定的不好印象，電音在台東，我驕傲！」

台東縣府文化處表示：「現場民眾不單單只有年輕人，發現不少中年級的朋友們，也跟著音樂跳了起來，非常這次活動的音樂總監DJ Cookie還有DJ AndrewFord、DJ Ground、DJ Edmund、DJ Junior & Kyle、DJ Kaku六組DJ專業的演出，期待這次來台東能帶來不一樣演出經驗。」

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