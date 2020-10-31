空軍公布勇鷹高教機建案歷程　重申2026年完成66架交機

▲新式勇鷹高教機將於2026年6月完成66架交機。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍台東志航基地29日發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍經搶救後宣告不治。對此，空軍司令部31日再度說明新式高教機建案歷程，表示建案期程從未改變，早在民國104年即核定66架勇鷹高教機於115年完成交機。

空軍第七聯隊一架F-5E戰機29日上午在台東執行任務，起飛不到2分鐘因不明原因墜落志航基地北面海域，飛行員朱冠甍呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經台東馬偕醫院急救仍宣告不告。

空軍司令部31日表示，空軍司令部於民國104年11月24日向國防部呈報投資綱要暨總工作計畫；12月23日經國防部指示調整建案期程，66架勇鷹高教機於115年完成交機，以避免排擠國防預算；國防部於12月28日核定空軍投資綱要暨總工作計畫，完成國防部方面的建案作業程序。

空軍司令部指出，國防部於民國105年3月16日向行政院陳報建案；8月1日經行政院核復完成建案作業程序；國防部於9月9日要求空軍司令部依據《國防法》第22條委託中山科學研究院執行建案，確定國機國造。

空軍司令部說明，空軍與中科院於民國106年2月7日完成簽署委製協議書；4月25日經中科院與漢翔公司完成簽署委製採購合約；首架勇鷹高教機於108年9月24日出廠；並在109年6月22日完成首飛。

空軍司令部參謀長黃志偉30日表示，新式高教機的建案並沒有改變，過程中雖然歷經2016年的政黨輪替、政府交接，但全案沒有任何改變。

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