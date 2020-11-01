關心原民發展　賴清德探視台東縣歷坵部落小米學堂

▲賴清德副總統(左2)參訪台東小米學堂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

原住民族委員會為推廣原鄉部落產業，將廢校多年的金峰鄉歷坵國小，翻修成為國內首座以原住民族傳統農糧「小米」為主體的體驗場館小米學堂。1日特邀請賴清德副總統前來小米學堂，探視結合文化傳承、青年培訓、產地認證與觀光行銷等產業等面向之成功經驗。

賴清德致詞時表示，他非常關注原住民族文化及產業，過去1年走訪了蘭嶼、玉里、尖石等的原住民族部落，如何透過公私協力帶動部落經濟發展，讓部落更有生命力，是政府很重要的工作。而小米學堂的設立，除了保存小米的農業傳統智慧，更搭配文化故事、體驗課程、飲食等，使得小米具有經濟價值，是一個成功也值得國人來遊玩的場域。

賴清德強調，而為帶動原鄉發展，自蔡英文總統上任後，這4年來，原民會補助金峰鄉也高達4.56億元，包括金峰溫泉示範區6830萬元、歷坵吊橋(魯拉克斯吊橋)4657萬元、正興部落的部落之心3400萬元，以及上個月初撥付的禁伐補償金3900萬元等。

原民會主委夷將Icyang提到，為推廣原鄉部落產業，原民會直接挹注1,475萬元，將廢校多年的金峰鄉歷坵國小進行翻修，看到小米學堂已然成為南迴小米產業的發展中心，除了延續小米文化知識傳承，更創造青年返鄉就業環境。

在場的小米學堂經營團隊負責人高世忠，就是原民會積極鼓勵青年返鄉並鏈結地方創生的精神，讓小米學堂成為小米產業推動與文化營造、傳承基地的典範。明年度原民會預算在府院全力支持下，更將首度突破90億元，在全球經濟受疫情衝擊之時，更顯示政府對照顧原住民族福祉的重視與決心，未來原民會將持續挹注資金於部落產業發展，並保障原鄉經濟產業發展。

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