想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

▲桃捷招募新血。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司因應營運需求，將進行2020年第二次人才招募，此次招募維修類、運務類、經管類、原民類、身障類共54名新血。其中，經管類工程員起薪約4萬1千元，歡迎社會新鮮人或年後轉職加入桃捷優質大家庭！據了解，疫情期間，桃捷同仁堅守崗位，不僅開發沿線旅遊景點，進而開拓通勤族、國內輕旅行乘客，讓運量穩定回升。

▲▼桃捷招募新血。（圖／桃捷提供）

桃捷公司表示，2020年第二次人才招募，甄試簡章於2日公告於桃捷公司招募網站，11月9日上午9時開始線上報名至11月23日下午5時報名截止，12月13日舉行筆試，明(2021)年1月13日及1月14日進行口試，預計1月19日公告榜單，3月2日人員分發進用。

桃捷公司為紮根培育軌道專業人才，提供優質的起薪、完善的福利、穩健的升遷，歡迎對軌道專業有熱情、熱忱者，趕緊把握機會和桃捷公司一起成長，迎向更美好人生。防疫期間，為確保考生、試務人員健康，桃捷公司也將隨時掌握中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫情最新情況，訂立相關甄試防疫措施，並於考前2週公告於該公司招募網站，籲請考生務必遵守相關防疫措施，保護自己也保護他人。

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