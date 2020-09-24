▲機捷直達車「離峰30分鐘一班」延長至12/31。（圖／記者曾筠淇攝）
記者賴文萱／台北報導
國際新冠肺炎疫情嚴峻，為阻絕疫情入侵，台灣邊境防疫管制仍未放寬。桃捷公司今（24）日宣布，原訂第二階段（6月15日至9月30日）調整直達車離峰時段班距，將彈性延長至今年底12月31日。
桃捷公司權衡市場供需及旅客需求，桃捷延長彈性調整直達車離峰時段班距至今年底12月31日。直達車平日上午9點至下午5點，以及下午7點至晚上10點調整班距為每30分鐘一班，直達車假日班距一律調整為30分鐘一班。普通車則維持通勤旅客服務，時刻表不變，詳細時刻表請參考各車站及官方網站公告：https://reurl.cc/3Dm8D8。
▲邊境管制未放寬，機捷直達車「離峰30分鐘一班」延長至12/31。（圖／桃園捷運提供）
配合國家邊境管制政策，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，讓以機場旅客為主的桃園機場捷運運量持續受影響。今年2-8月平均日運量較去年平均日運量減少約41%，其中機場航廈站（A12、A13）進出站平均日運量驟減73%。
桃捷表示，在國際邊境尚未解封期間，歡迎國內民眾搭乘機場捷運暢遊北北桃沿線景點，如A2新北大都會公園、A4宏匯廣場、A13機場觀景台、A18八景島水族館、新光影城、IKEA、華泰名品城等，讓民眾雖然不能出國，但依舊能搭機捷來趟和出國旅遊一樣好玩的美好旅程。