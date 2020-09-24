邊境管制未放寬　機捷直達車「離峰30分鐘一班」延長至12/31

桃園機場捷運已落成3年，大幅提升了台北與林口、桃園的往來效率，但方便度仍是見仁見智。一名網友表示，他覺得機捷設計有問題，「北車地下街這動線超爛～好遠啊」，光是走路就要15分鐘起跳，「機場捷運根本整人！」