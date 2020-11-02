年後轉職拚桃捷人才招募　54個職缺「最高起薪」曝光

買房都會講求位在交通方便的地點，捷運附近的房子更加分，但這套理論並不是用在所有地區。一名網友計畫和朋友合資在桃園捷運沿線買房，其中一名朋友透露，「除了高鐵區的房子，其他完全不是利多」，還舉例其他縣市的現況來佐證，令他相當震驚。