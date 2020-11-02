年後轉職拚桃捷人才招募　54個職缺「最高起薪」曝光

▲年後轉職看這裡！桃捷招募54名新血起薪最高4萬1。（圖／桃捷提供）
記者賴文萱／台北報導
桃捷公司因應營運需求，將進行109年第二次人才招募！這次招募維修類、運務類、經管類、原民類、身障類共54名新血。其中，經管類工程員起薪約4萬1千元，歡迎社會新鮮人或年後轉職加入桃捷優質大家庭。
▲▼因應營運需求，桃捷將進行109年第二次人才招募共54名新血。（圖／桃捷提供）
桃捷公司109年第二次人才招募，甄試簡章於今（2）日公告於桃捷公司招募網站（https://recruit.tymetro.com.tw/），11月9日上午9時開始線上報名至11月23日下午5時報名截止，12月13日舉行筆試，明（110）年1月13日及1月14日進行口試，預計1月19日公告榜單，3月2日人員分發進用。
▲▼桃捷招募54名新血，起薪最高4萬1。（圖／桃捷提供）
桃捷表示，防疫期間，為確保考生、試務人員健康，將隨時掌握中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫情最新情況，訂立相關甄試防疫措施，並於考前2週公告於公司招募網站。桃捷呼籲，請考生務必遵守相關防疫措施，保護自己也保護他人。
為紮根培育軌道專業人才，桃捷提供優質的起薪、完善的福利、穩健的升遷，歡迎對軌道專業有熱情、熱忱的人加入。