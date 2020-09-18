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最強碩士薪資！交大資訊稱霸全台　《遠見》公布起薪五強大學

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▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲遠見發表「最強碩士薪資表」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

「多一張文憑，幫自己加薪！」是很多人對就讀研究所的期待，到底讀了碩士，能為起薪加溫多少？同樣的系所，會不會因為學校不同，而有不一樣的薪情？

《遠見》與104人力銀行獨家合作，針對教育部統計去年碩士畢業生最多的四大學群：資訊、工程、管理、財金，以大數據對應過去十年的起薪資料，找出四大熱門領域研究所起薪前五強大學，發表「最強碩士薪資表」（見附表）。

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最強碩士薪資！交大資訊稱霸全台　《遠見》公布起薪五強大學。（圖／遠見提供）

交大資訊碩士起薪56000元最有錢途，人數最多的工程碩士以清大起薪52000元最高，台大與清大管理碩士畢業5萬元起跳，傳統名校——政大財經研究所也有49000元行情。

交大資訊碩士起薪56K 畢業即就業
中央、台科大擠進資訊碩士高薪前五名

《遠見》調查結果，交通大學資訊碩士畢業生起薪達56000元，最受企業主肯定，是四大熱門領域中碩士起薪最高。

交大資訊學院由資工系擴展而來，目前有一系多所，70多位專任教授，不僅全台最大，放眼亞洲，規模也是數一數二。由於學用合一，學生競爭力高，九成學生碩一下就被企業預定，根本不用找工作，大企業主動上門找人。

單獨看資訊學群，除了交大資訊碩士是企業最願意高薪聘請的人才，台大以55750元居次，中央大學、台灣科技大學、成功大學以50000元並列第三，其中，台科大是唯一擠進四大熱門學群高薪排行榜的技職學校。

清大工程碩士受企業青睞 畢業起薪52K
交大、台大、中正破5萬緊追在後 成大落居第五

「工程」範圍多元，從電機、電子、光電、化工、醫工、材料、土木到少見的核工、能源等，不管國立、私立或技職院校，幾乎都有工學院，對應的碩士畢業人數也最多。

哪所大學工程碩士最受企業喜愛、薪水最高？清華大學以52000元奪冠；交大51000排名第二，台大、中正以50000元並列第三，工程名校成大以48800元排第五。

跨領域學士班在各大學行之多年，碩士班目前還是以單一領域為主，但工程領域應用面強，可相互結合，多元系所的實力成為大學培育新一代工程人才的利器。

清大有頂大中唯一的「工學院跨領域碩士學程」，搭配「應用x研究」鏈結式課程設計，以產業熱門主題為導向，集結不同領域的教授共同授課。例如「先進能源學程」，就是由三個科系老師共同開課，也會合作爭取政府大型計畫，帶領學生做整合性的實務研究。

黑馬清大50K與台大並列商管第一
管理學群前五名全是頂大名校

商管碩士人數近年成長幅度直線上升，是各大學經營重點。商管碩士高薪前五名全是頂大名校，台大管理學院以50000元拿下第一，清大科技管理學院異軍突起，與台大並列，交大與政大以48000元拿下第二，成大45000元第三。

台大管理學院是國內商管領域翹楚，引領潮流的哈佛個案研究法、EMBA課程，是各商學院爭相仿效的對象，畢業生受到業界推崇不在話下。

清大科管院成立於2000年，相對年輕，近年因科技變革影響所有產業，理工為優勢的清大碩士起薪一舉追上台大。清大科管院成立之初就鎖定四大領域，包括計量財金、科技法律、科技管理、服務科學，都以科技或數理為基礎，結合管理與金融，貼近產業實務，整合型管理人才滿足台灣產業的數位轉型需求。

政大財經碩士49K 校友遍及金融業
唯一私校東吳45K闖進前五

財經學群包含金融、經濟、會計、風險管理等科系，是奠定台灣金融產業、法規、政策與資本運作的人才庫。政大是財經老牌名校，不少金融業、金控高階主管，以及多位財經閣員都是校友，金融業甚至流傳「政大幫」別稱。

政大財經學群的實力反映在雇主評價，金融碩士班畢業生薪資以49000元傲視全國，課程著力於金融管理與財務工程，近年也聚焦趨勢創新課程，如「金融科技」與「永續金融」等。

財經學群起薪二至四名分別是台大48000元、交大47000元、清大46500元，成大、中興、中央、東吳皆以45000元並列第五，其中，東吳是唯一闖進前五名的私校。

工程、資訊、商管、財經都是熱門產業，起薪高的也都是知名大學，在以志向、興趣為選擇研究所的前提下，不妨參考《遠見》這份最強碩士薪資表，從選校系開始超前部屬，讓自己成為畢業即戰力，未來職涯的第一張薪水單擁有漂亮「好薪情」！

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