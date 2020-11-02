天母大媽人肉佔位！手指遠方喊「我車到了」　遭diss秒惱羞：去死

記者陳韻如／台北報導

開車出門最麻煩的就是要找停車位，尤其台北市區更是一位難求！一名駕駛1日開車到北市天母中山北路7段附近，好不容易找到路邊停車位，沒想到一名大媽竟「人肉佔位」，見到駕駛準備要停車時，還出言辱罵，「垃圾」、「死小孩」，讓駕駛相當傻眼，立刻拿起手機錄影，並將影片PO網。

▲天母大媽人肉佔位，甚至還出言辱罵，讓駕駛相當傻眼。（圖／翻攝爆料公社二社）

透過影片可以看到，當時駕駛正準備要停車，但沒想到一名大媽竟「人肉佔位」，當時駕駛還耐著性子告訴大媽，人車都到才能停車，大媽聽了後，竟大言不慚的只著遠處路口的一輛緩慢駛來的白車喊道，「我車也到了啊」，甚至揚言報警，讓駕駛相當傻眼。

▲天母大媽親友示意讓位，但大媽百般不願，還不斷口出惡言，「垃圾！」。（圖／翻攝爆料公社二社）

當時大媽的親友將車駛近後，示意大媽上車將位讓給駕駛，但大媽百般不願，還不斷出言辱罵，「這麼差勁，人家在這邊，還往這邊開，什麼東西嘛！」甚至還對著車上親友表示，她已在位置上佔了很久了，憑什麼將位置讓給駕駛，接著轉頭對著駕駛罵道，「垃圾，什麼東西，去死！死王八蛋！」

駕駛事後將影片PO網，瞬間引起網友怒火，紛紛留言要駕駛開吉，「沒水準！秀下限！丟人現眼！吿他啦！」、「天母欸…可以別拉低在地人的素質嗎？」、「真的拜託你告她，年終有望了，沒賠錢也要登3大報，各大平台道歉文一個月！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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