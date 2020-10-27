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學長「護花護上床」！學妹驚喊：不要　懷孕崩潰墮胎…他竟不認帳

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▲桃園市李姓男子去年8月間聚餐後，邀女姓友人談心事，卻趁機欲硬上性侵未遂挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子上夜店找學長護花，竟反遭性侵，事後還發現懷孕，崩潰墮胎，並對學長提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

男子阿坤（化名）受高中學妹之邀護花，2人到夜店狂歡，但阿坤卻趁學妹酒醉，送對方回家之際，順勢爬到床上，接著不顧學妹反抗強行硬上得逞。學妹事後發現懷孕當場崩潰，決定墮胎，並對阿坤提告。法院審理後，依強制性交罪判阿坤4年6個月徒刑。

判決書指出，2017年6月間，阿坤先是邀請學妹參加同事聚會，而學妹原本就與大學同學約好當晚要去夜店狂歡，考量到上夜店若有男性陪同，會比較安全，於是臨時答應阿坤邀約，並請求阿坤到夜店「護花」。

沒想到，聚會結束阿坤送學妹返家時，竟趁學妹醉倒無力反抗強押上床，且不顧閃避親吻、緊拉衣服，仍強行硬上得逞。期間，學妹還瘋狂呼喊，「不要」，但因酒醉不適，且全身無力，僅能任人蹂躪。

事發當時，學妹大學同學因聯繫不上她，而請求其室友協助。室友獲知後，立刻與男友奔回租屋處，立刻就發現學妹行為怪異，當下便立刻詢問「有沒有被怎麼了」，而學妹默默點頭不說話。

在此同時，阿坤躲在學妹房間不肯出來，直到學妹及大學同學呼喊，「學長，你該出來了」，阿坤才百般不願臭臉出現，且一副要直接離開的樣子，當場被學妹室友的男友攔下。

面對眾人質問，阿坤辯稱，「一開始妳說妳不要，妳掙脫，之後妳就沒有再掙脫，那這不就是你情我願嗎？」但學妹立刻反駁，是因為自己無力反抗，這並不是你情我願，隨後便問對方，「有沒有射在裡面」，阿坤則回覆，「我真的沒有射在裡面，如果真的有，我就負責」。

孰料，學妹事後仍發現懷孕，當場崩困決定墮胎，但她身心仍蒙受極大痛苦，還因此罹患憂鬱症。高院審理後，認為此事是「熟人性侵」，學妹可能終其一生都得承受巨大的精神壓力，且阿坤始終否認犯行，導致學妹必須長期受到訴訟煎熬，因此判阿坤4年6個月徒刑。阿坤不服提出上訴，但仍遭到最高院駁回。

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