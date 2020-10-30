白牌車變運屍車！台南變態魔背景曝　鄰居驚「爸是傳教士」：怎麼會

記者吳奕靖、陳韻如／台南報導

台南28日驚傳馬來西亞籍鍾姓女大生（24歲）遭擄走勒殺！警方調查，28歲梁姓兇嫌持麻繩套頸擄走鍾女後，不慎將其勒斃，隨後開著車載屍在高雄、台南2地繞行，最終棄屍高雄阿蓮大崗山區。據悉，梁嫌家中開機車行，一家人相當和善，而他平時則是開著白牌車到處跑，但沒想到這輛白牌車卻變成運屍車，令人不勝唏噓。

▲梁姓男子涉嫌傳隨機擄人勒斃24歲鍾姓外籍女大生，警方查出梁嫌係計畫性犯案。（圖／記者林悅翻攝）

據梁嫌鄰居表示，梁嫌家開機車行，家中有3個兄弟，而因爸爸大多時間都帶著小兒子到處傳教，因此機車行經常沒有開門，但一家人看起來相當和善，兒子也都非常陽光，不過平時較少與鄰居互動。

▲鍾女遭棄屍後，最終在高雄阿蓮山區被找到。（圖／記者林悅翻攝）

此外，梁嫌平常則是經常開著車子到處跑，是擔任白牌車司機，但沒想到會發生這麼大的事，也讓鄰居相當錯愕。

警方調查，梁嫌28日殺害鍾女後，開著車在高雄、台南2地繞行，而透過行車軌跡發現，梁嫌於2個地點停留較久，分別是阿蓮區及國道3號，且其中國道3號的路線還有重疊，警方遂以此為線索，透過偵查手法突破梁嫌心防，進一步找出棄屍地點。

▲這輛平時被用來當白牌車的紅色休旅車，如今卻變運屍車，讓人不勝唏噓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

令人驚訝的是，梁嫌用來運屍的車輛，正是他平常用來工作的白牌車輛，而在這之前，是否有發生其他事，或是運屍過程中是否還有其他舉動，仍有待警方調查釐清。

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