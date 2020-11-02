永和大盜公園、體育館偷包　籃球好手衝出去活逮搜出皮夾

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名男子日前到仁愛公園偷取民眾手提包，到賣場盜刷信用卡買手機得逞；男子食髓知味，到網溪國小體育館，趁民眾練球之際，偷取背包內皮夾，被眼尖的教練看到，3名球員怒衝出攔阻，警方獲報到場將他逮捕，依竊盜罪移送偵辦。

▲惡劣黃男趁球員打球偷取皮夾，還盜刷信用卡買手機（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10月31日下午2時許，46歲黃姓男子坐在新北市永和區網溪國小體育館的角落，穿著帽T，刻意戴著帽子壓低帽緣，假裝看著場上球員打籃球，右手卻已經拉開座位旁的背包拉鍊，深入摸索，確認包內有一只皮夾，縮手直接偷走放入口袋，本想神不知鬼不覺悄悄離開，但整個犯行都被球場洪姓教練目擊。

▼惡劣黃男趁球員打球偷取皮夾，竊行被站門口的教練目睹。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男走出體育館，還不時地回頭查看有無人員追上，就在步出校園時，遭偷皮夾到李姓球員被教練告知有竊賊，與2名球員快跑追出，在校門口將黃男攔截，並通知警方到場，順利將他逮捕，在身上搜出失竊皮夾。

據了解，黃男在10月8日中午12時許，在永和區仁愛公園用同樣手法，偷取在運動的民眾手提包，惡質地到通訊行盜刷信用卡，買了一支手機，警方在訊後將黃姓男子依竊盜罪嫌移送新北地檢偵辦。

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▼惡劣黃男趁球員打球偷取皮夾，3名球員衝出去攔截 。（圖／記者陳以昇翻攝）