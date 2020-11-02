快訊／道士撞倒鐵桶竟掉出人骨！老公怒殺小王　他沉冤16年見天日

記者唐詠絮／彰化報導

彰化賴姓男子因不滿洪姓妻子與其李姓同事過從甚密，2004年4月間竟涉嫌持石頭將李男砸昏，接著拿繩索綑綁其頸部後勒斃，隨後在將李男屍體裝入鐵桶中丟棄彰化大村鄉某灌溉渠道。直到16年後，一名民眾5月間不慎撞到鐵桶，沒想到鐵桶竟掉出大量人骨，讓他嚇得趕緊報警，全案才因此曝光。檢方偵辦後，近日偵查結果出爐，賴男被依殺人罪嫌起訴。

▲賴姓男子因不滿李姓男子與前妻過從甚密，竟將人殺害後裝桶棄屍，全案16年後才曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件發生在2004年4月間，賴男因見洪女與李男過從甚密，因此心生不滿，而事發當天，2人在彰化縣大村鄉某處巧遇，雙方爆發激烈爭執，賴男竟隨手拿起路邊石頭猛砸李男頭部，導致李男當場昏厥，賴男見狀立刻將李男攙扶至自己的小貨車後車廂，接著將人載到某國小附近後，拿繩索將人勒斃。

賴男將李男勒斃後，擔心東窗事發，於是找來一只大鐵桶，並將李男屍體塞入後，棄置於灌溉溝渠道路。直到16年後，一名道士5月間行經該道路時，不慎將鐵桶撞倒，沒想到鐵桶竟掉出一堆白骨，民眾嚇得趕緊報警，全案才因此曝光。

警方事後介入調查，並採集白骨DNA發現，死者家屬2004年間曾向警方報案失蹤，經比對DNA後確認，死者就是李男，而警方隨後報警彰化地檢署檢方指揮偵辦，經循線追查後，發現賴男涉有重嫌，並於7月3號將人拘提到案。全案近日偵結，賴男被依殺人罪嫌起訴。