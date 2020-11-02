女大生遺體複驗結束發還家屬！檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價

記者許宥孺／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生10月28日從學校離開時，遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害，棄屍於高雄阿蓮山區，被人發現時全身上下更只穿著一件內褲，震驚馬來西亞、台灣社會！橋頭地檢署指出，目前已經將遺體發還家屬，承諾將全力偵辦、還原事實真相。

▲女大生來台唸書遇害，讓家屬痛心不已。（圖／東森新聞）

橋頭地檢署偵辦鍾姓女大生案件，為配合被害人家屬行程及防疫需求，橋檢主任檢察官謝肇晶、科長曾懷慧及法醫師張禎容，2日凌晨前往高雄市立殯儀館製作被害人家屬筆錄。橋檢洪檢察長也指示財團法人犯罪被害人保護協會台灣橋頭分會(下稱：犯保橋頭分會)一同前往慰問家屬，並提供家屬犯罪被害人保護協助。

▲馬來西亞女大生父母認屍時崩潰痛哭。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

檢察官於製作筆錄時，針對目前案件辦理情形及各項偵查作為，均詳細告知被害人家屬，並已將被害人遺體發還家屬。洪檢察長也指示犯保橋頭分會派員到場協助，全程陪伴家屬，撫慰家屬心情。

橋頭地檢署指出，受理案件後，洪檢察長立即指示迅速偵辦，絕對要讓不法者付出代價。為求保全證據，檢方立刻與法醫研究所聯繁，由法醫研究所法醫師協助於10月31日夜間完成複驗，並派人親送本案相關事證至法醫研究所鑑定。後續將由檢方全力偵辦，還原事實真相，以告慰被害人在天之靈。

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